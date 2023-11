Il ginocchio ha fatto crack! | L’idolo di Cassano in lacrime: rottura del crociato

La partita giocata in nazionale gli è costata cara: rottura del legamento crociato anteriore. La sua stagione è già finita.

Con le partite tra oggi e domani della CONMEBOL, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026, si chiude l’ultima finestra riservata alle nazionali per il 2023. Dal questo weekend e per i prossimi quattro mesi, scenderanno in campo solo squadre di club. A livello europeo, le sfide degli ultimi giorni hanno pronunciato i verdetti finali in vista degli Europei in Germania.

Oltre ai risultati – ed eventuali rigori non concessi allo scadere – a far discutere maggiormente in questi giorni è stata l’ormai annosa questione infortuni. Anche durante questa sosta per le nazionali, diversi calciatori hanno riportato dei problemi, che li costringeranno a restare a bordocampo per un periodo prolungato.

Carlo Ancelotti ha perso non uno ma due giocatori. Il 2023 di Vinicius Jr. e Eduardo Camavinga si è concluso in anticipo. L’ala brasiliana ha rimediato uno strappo al bicipite femorale con interessamento del tendine della gamba sinistra durante la gara contro la Colombia, e non tornerà in campo prima di febbraio. Il francese, invece, ha subito la rottura del legamento esterno del ginocchio destro a seguito di uno scontro fortuito con Dembélé in allenamento. Un mese e mezzo di stop.

Il centrocampista del Madrid non è stato l’unico componente della squadra di Deschamps a subire un infortunio. Durante la sua gara d’esordio con la maglia dei Bleus contro Gibilterra, Warren Zaire-Emery è stato protagonista di uno scontro che gli ha causato la distorsione della caviglia destra. Il PSG ha comunicato che rientrerà soltanto dopo la pausa invernale.

Stagione finita

È andata molto peggio a Pablo Gavi, costretto ad abbandonare il terreno di gioco, in lacrime, nel corso del primo tempo della partita contro la Georgia. La dinamica dell’infortunio ha immediatamente fatto sospettare qualcosa di grave, che poi è stato confermato dagli esami strumentali: rottura del legamento crociato anteriore.

Un infortunio che ha scatenato non poche polemiche nei confronti di de la Fuente. Il 19enne talento del Barcellona aveva disputato già novanta minuti nella vittoria di Cipro, avvenuta soli tre giorni prima. Con il primo posto già assicurato, i tifosi blaugrana “accusano” il commissario tecnico di non aver fatto il necessario per tutelare la sua integrità fisica.

Perdita enorme

Nonostante la giovanissima età, Gavi si è già imposto come uno dei migliori giocatori del panorama europeo. Tant’è vero che, quando sono sorte alcune problematiche riguardo il suo contratto, diverse big europee si erano già affacciate alla finestra.

Xavi sarà chiamato a trovare nuovi aggiustamenti all’interno di un reparto, quello di centrocampo, che ha dovuto fare meno di Pedri per due mesi e che dovrà fare i conti ancora per un po’ con l’assenza di de Jong, a causa della caviglia slogata.