Zaniolo, si sono già stancati di te | Trovato il sostituto: adesso può tornare in Italia

Zaniolo può chiudere presto la sua avventura in Premier League, per lui possibile ritorno in Italia, ecco i club interessati al talento ex Roma

Nicolò Zaniolo è tra i protagonisti della Nazionale italiana, guidata da Luciano Spalletti, in queste cruciali sfide che consentono la qualificazioni ai prossimi Europei previsti in Germania a giugno 2024. Dopo la vittoria schiacciante contro la Macedonia allo Stadio Olimpico, gli azzurri si giocano il tutto per tutto questa sera contro l’Ucraina, con un pareggio che basta per assicurarsi il pass.

Per il 24enne centrocampista, nato ed esploso con la maglia della Roma, un anno di cambiamenti. A gennaio è stato ceduto dai giallorossi in Turchia al Galatasaray e ha contribuito alla conquista del campionato.

Quest’estate invece è stato ceduto in Premier League all’Aston Villa. Al momento nove presenze per lui in Inghilterra e ancora nessuna rete realizzata. Non sta trovando molto spazio e sa di dover lottare per un posto da titolare.

Questa condizione non lo soddisfa fino in fondo anche se per lui conta soprattutto avere la stima del commissario tecnico Spalletti, data la sua volontà di essere convocato per gli Europei. A gennaio le cose però potrebbero cambiare.

Zaniolo e il suo futuro incerto in Premier League

Infatti, l’Aston Villa sta cercando un attaccante per migliorare il proprio reparto offensivo. Stando quanto riporta Football Insider, il club inglese ha messo nel mirino la stella dell’Athletic Bilbao Inaki Williams, il cui contratto scadrà nel 2028.

In caso di arrivo del talento che milita in Liga, per Zaniolo sarebbe ancora più complicato vedere con regolarità il campo e l’ipotesi di una cessione diventerebbe molto probabile.

Zaniolo e un suo ritorno in Serie A, non solo le Big per lui

Per Nicolò Zaniolo si prospetterebbe così un possibile ritorno in Serie A, dato il bel ricordo che ha lasciato con le sue prestazioni con la maglia della Roma. Sarebbe disposto anche ad accettare un club di media fascia e non per forza una big come le milanesi o la Juventus pur di avere la certezza di avere un posto da titolare in mezzo al campo.

Per questo l’ipotesi di un passaggio alla Fiorentina o al Bologna rappresenterebbe una suggestione di mercato molto affascinante che consentirebbe a Zaniolo di rilanciarsi e alle suddette squadre di puntare a un piazzamento europeo.