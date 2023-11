Subito via da Torino | Il ‘ragazzo d’oro’ si è stufato: addio e firma in Serie A

Il giovane e promettente centravanti sta per lasciare Torino, per lui più spazio in un altro club di Serie A, ecco quale

In questo inizio di stagione è un Torino tra luci e ombre quello che sta affrontando il nuovo campionato di Serie A. Juric è stato sulla graticola a causa di una serie di risultati negativi. A colpire è soprattutto la difficoltà della squadra a essere incisiva in area di rigore, nonostante sia arrivato negli ultimi giorni di mercato un attaccante da doppia cifra e dalle grandi qualità come Duvan Zapata.

Se una salvezza tranquilla sembra essere il paletto che il club piemontese riuscirà a mettere in pratica a fine campionato, Cairo sta lavorando per migliorare una rosa che sta comunque mettendo in mostra alcuni giovani talenti, prima tra tutti Buongiorno che si è imposto nel reparto arretrato e si sta dimostrando anche pericoloso su calci piazzati con i suoi inserimenti di testa.

La Juventus, dal canto suo, arriva al big match contro l’Inter al secondo posto in classifica e dopo aver valorizzato alcuni gioielli dell’Under 23 che hanno trovato spazio in prima squadra, frutto anche del coraggio di mister Max Allegri.

Da Iling Junior, che potrebbe essere ceduto in Premier League al Tottenham per finanziare un colpo a centrocampo, a Miretti, che ha siglato la prima rete in Serie A di recente, fino a Yildiz che sta trovando spazio in Turchia.

Pellegri nel mirino del Genoa, sarà lui il vice Retegui?

Tornando al Torino, invece, la società di Cairo sta valutando se cedere Pietro Pellegri al Genoa. Il 22enne è cresciuto nel club rossoblù ed è stato già vicino al ritorno al Grifone la scorsa estate e adesso potrebbe finalmente tornare ad esultare a Marassi.

Il suo sembra il profilo che Alberto Gilardino ha individuato per svolgere il ruolo di vice Retegui e consolidare il piazzamento in classifica che vede il Genoa lontano dalla zona retrocessione, frutto di scontri diretti vinti e un gioco propositivo che è stato lodato anche dagli addetti ai lavori.

Genoa e Torino, dalla salvezza all’Europa

Genoa e Torino, due storiche realtà del calcio italiano, che vogliono provare ad alzare l’asticella e consolidarsi nel massimo campionato, cercando di affacciarsi alle zone che contano con le idee e i giovani.

Due club in salute anche finanziaria che sono riusciti a far quadrare i conti e che stanno già meditando su come muoversi per il futuro, per regalare a due tifoserie appassionate tante soddisfazioni.