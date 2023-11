Portò Kvara a Napoli | Ma ora si è stancato: scappa da Sarri a gennaio

Decisivo per l’arrivo di Kvara a Napoli, adesso il suo nome è un possibile nuovo rinforzo per Maurizio Sarri e la Lazio, ecco di chi si tratta

Kvara è uno degli affari migliori degli ultimi anni a livello internazionale dato il rapporto qualità-prezzo. Il colpo targato Cristiano Giuntoli è stato decisivo per riportare lo Scudetto a Napoli dopo 33 anni con una cavalcata senza intoppi la passata stagione e un entusiasmo incredibile nella città partenopea che ha appassionato tutti gli amanti del calcio e non solo.

Il talento georgiano si è imposto come un top player mostrando di avere qualità enormi e di formare con Victor Osihmen una delle coppie d’attacco più micidiali di tutta Europa, stupendo anche in Champions League.

Per Aurelio De Laurentiis si presuppone una plusvalenza monstre il giorno in cui dovesse essere ceduto a qualche top club europeo ma nel frattempo i tifosi napoletani possono dormire sogni tranquilli e godersi le giocate del loro fuoriclasse.

Con il cambio tecnico e il ritorno di Walter Mazzarri vedremo se Kvara riuscirà a tornare devastante o a trovare le stesse difficoltà a ripetere i propri numeri importanti come è successo nella breve gestione tecnica di Rudi Garcia.

Lorenzo Insigne e il suo ritorno in Serie A? Le indiscrezioni

Eppure l’arrivo di Kvara a Napoli era stato accolto con molto scetticismo da parte di una tifoseria che aveva mal digerito la partenza di alcuni senatori, primo tra tutti Lorenzo Insigne che si era accasato in MLS.

Adesso per l’esterno si prospetta l’ipotesi di un ritorno in Serie A. Un suo ex allenatore, infatti, lo ha chiesto nel mercato di gennaio per rinforzare le fasce. Si tratta di Maurizio Sarri che pretende rinforzi da parte di Claudio Lotito.

Lorenzo Insigne e la suggestione Lazio, Maurizio Sarri pronto a riaccoglierlo a braccia aperte

Molto dipenderà dal passaggio agli Ottavi di finale di Champions League da parte della Lazio, che è ancora in corsa nel suo girone. In quel ruolo l’allenatore Sarri ha comunque molti interpreti di valore per cui sarebbe da considerare anche una possibile cessione.

Mattia Zaccagni al momento è l’unico intoccabile e con il rinnovo in prospettiva. Felipe Anderson ha il contratto in scadenza il prossimo giugno. Pedro è il nome più indiziato a partire, data anche la sua volontà di tornare al Barcellona per chiudere la carriera.