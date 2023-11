Mi dispiace, decide mia moglie | Rifiutato CR7 per rubare il posto all’interista più amato

Il giocatore rifiuta il trasferimento all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo per volere della moglie. Un beniamino dei tifosi dell’Inter rischia di perdere il posto.

Il gol di Rodri al 23′ del secondo tempo della sfida valevole per la finale di Champions League tra Manchester City ed Inter dello scorso 10 giugno, aleggia ancora malinconicamente nelle menti e nei cuori dei tifosi nerazzurri. Un gol, quello del centrocampista spagnolo dei Citizens, che i meneghini non sono riusciti a pareggiare, nonostante le varie occasioni create, anche a causa di alcuni episodi sfortunati.

Un cammino europeo comunque sicuramente da ricordare, quello del Biscione, il quale, dopo aver concluso al secondo posto, alle spalle del Bayern Monaco e davanti al quotatissimo Barcellona, la fase a gironi, è stato poi in grado di eliminare, rispettivamente negli ottavi e nei quarti di finale, le due portoghesi, Porto e Benfica.

Due vittorie e due pareggi tra andata e ritorno contro le formazioni lusitane che hanno spalancato alla Benamata le porte delle semifinali dove ad attenderla c’erano i cugini del Milan di Stefano Pioli, battuti 0-2 il 10 maggio e 1-0 il 16 maggio.

Due affermazioni consecutive, quelle contro i rossoneri, arrivate al termine di due match dominati in lungo e in largo, che hanno permesso ai nerazzurri del presidente Zhang di vendicare, in un certo senso, le eliminazioni maturate nei quarti di finale dell’edizione 2004-2005 e nelle semifinali dell’annata 2002-2003.

Inter, un tuo ex ora rischia il posto: il giocatore sta faticando in Premier League

Rinnovata in parte durante l’estate mediante alcune trattative in entrata di grande spessore (Thuram e Sommer su tutte), l’Inter sta assistendo da lontano al lento declino di quello che, solo un anno fa, era un intoccabile di Simone Inzaghi. Un giocatore, Onana per la precisione, che, legatosi al Manchester United la scorsa estate, sta faticando più del previsto con la maglia dei Red Devils addosso.

Voluto fortemente dal tecnico olandese, ten Hag, l’ex numero 24 nerazzurro ha infatti fin qui offerto prove davvero pessime che, non è da escludere, potrebbero fargli perdere presto il posto in favore di quell’elemento che, scaricato dalla famiglia Glazer in estate, potrebbe a breve tornare sulla sponda rossa di Manchester per ridare sicurezza e garanzie a una squadra che, tra le altre cose, non scrive il suo nome nell’albo d’oro della Premier League addirittura dalla stagione 2012-2013.

Manchester United, si valuta il ritorno di De Gea: lo spagnolo ha rifiutato l’Al-Nassr per volere della moglie

Scaricato dalla società al termine dello scorso campionato, David De Gea potrebbe tornare al Manchester United per la seconda parte della stagione. Visto il rendimento molto al di sotto delle aspettative dell’ex Inter, André Onana, i Red Devils starebbero pensando di ricorrere all’usato sicuro per provare a salvare un’annata che, almeno per ora, non si può certo dire stia procedendo nel migliore dei modi.

Stando a quanto riferito dal Sun, l’estremo difensore spagnolo, che tra le altre cose avrebbe recentemente rifiutato i soldi dell’Al-Nassr per volere della moglie, accetterebbe infatti senza riserve il ritorno nel club della famiglia Glazer la quale, avendo messo anche in conto l’indisponibilità gianuaria di Onana, che volerà in Coppa d’Africa col suo Camerun, è pronta a riaccogliere a braccia aperte il suo ex numero uno.