Keep Halm | Max Allegri ‘si difende’ in inglese: l’annuncio della società di scommesse

Notizia clamorosa proveniente dall’Inghilterra: un noto sito di scommesse d’oltremanica fa il nome di Massimiliano Allegri. Potrebbe succedere a breve.

La sfida di domenica sera contro l’Inter di Simone Inzaghi potrà dire sicuramente molto sulle reali possibilità della Juventus di Massimiliano Allegri di portare a casa quello che sarebbe il suo 37esimo scudetto. Un titolo, quello di campione d’Italia, mancante dalle bacheche bianconere ormai dalla stagione 2019-2020.

Una stagione, quella, caratterizzata purtroppo dalla pandemia di Covid-19, che la Vecchia Signora concluse al primo posto con un punto di vantaggio proprio sui rivali nerazzurri i quali, l’anno seguente, invertirono il trend tornando sul trono d’Italia a distanza di undici anni dall’ultima affermazione datata stagione 2009-2010.

Un trionfo, quello degli uomini allora guidati in panchina dall’ex juventino, Antonio Conte, che interruppe il ciclo di nove scudetti consecutivi della società piemontese. Un ciclo al quale proprio il tecnico salentino aveva dato il via nell’annata 2011-2012.

Il match in programma domenica all’Allianz Stadium alle 20.45, metterà difronte due squadre affamatissime che punteranno ovviamente a portare a casa l’intera posta in palio. Vista la qualità del gioco, l’Inter parte chiaramente favorita sulla Juventus la quale, dal canto suo, proverà a rifarsi al suo fin qui inviabile pragmatismo che l’ha portata al secondo posto in classifica a un solo punto di distanza dalla prima posizione.

Allegri, vincere lo scudetto per conservare la panchina: il tecnico della Juventus è di fronte a un bivio

Tornato ufficialmente sulla panchina della Juventus alla fine della primavera del 2021, Massimiliano Allegri non è fin qui riuscito a ripetere i successi del passato con la formazione bianconera. Mai in lotta per lo scudetto nelle ultime due stagioni, il tecnico toscano è ora chiamato, visto l’attuale secondo posto in classifica dei suoi, a invertire decisamente la rotta.

Un’inversione di rotta che, visti i buoni risultati ottenuti nonostante l’evidente, nonché totale assenza di gioco, dovrà tradursi necessariamente con la vittoria di quel titolo di campione d’Italia che all’ombra bianconera della Mole manca ormai da ben tre stagioni. Un titolo, lo scudetto, che, almeno per ora, rappresenta l’unico modo che ha l’allenatore classe ’67 per confermarsi alla guida della Vecchia Signora.

Il noto sito di scommesse sgancia la bomba: Allegri potrebbe presto sbarcare in Inghilterra

Tornato, come detto, alla Juventus nel 2021, Massimiliano Allegri è legato alla società bianconera da un contratto da sette milioni netti di euro all’anno fino al 30 giugno 2025. Un rapporto solido e ancora lungo, quello tra il tecnico toscano e il club piemontese, che potrebbe però concludersi anzitempo qualora la notizia giunta in questi giorni dall’Inghilterra diventi realtà.

Stando infatti a quanto riferito dal portale di scommesse inglese, bettingodds.com, l’attuale allenatore della Vecchia Signora potrebbe sbarcare in terra d’Albione l’anno prossimo per sostituire Gareth Southgate alla guida dell’Inghilterra. In caso di mancato successo ad Euro 2024, la Football Association potrebbe infatti tenere in considerazione per la panchina dei Three Lions anche il manager italiano che, sebbene legatissimo al Bel Paese, potrebbe accettare l’eventuale proposta inglese dando così il via alla sua prima esperienza lontano dall’Italia.