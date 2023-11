‘Siete poco seri’ | Clamoroso in Serie A: ha lasciato la squadra nel momento più difficile

Il calciatore non tornerà sui suoi passi: annunciato l’addio alla squadra nel momento più difficile. L’allenatore ha ora gli uomini contati.

Archiviata la bella e importante vittoria contro la Macedonia del Nord, l’Italia di Luciano Spalletti si prepara alla gara decisiva contro l’Ucraina di Sergiy Rebrov che, in caso di vittoria o pareggio, proietterebbe gli Azzurri direttamente a Euro 2024.

Una partita, quella che si disputerà questa sera sul campo neutro della Bay Arena di Leverkusen, in seguito alla quale l’attenzione di tifosi e appassionati si sposterà nuovamente sul campionato di Serie A, che nell’ultimo fine settimana del mese di novembre vedrà in scena la tredicesima giornata della stagione 2023-2024.

Una tredicesima giornata che si aprirà con gli ormai classici tre anticipi del sabato, che vedranno in campo tre delle quattro squadre impegnate in Champions League la settimana prossima, e si concluderà lunedì con le due sfide, in programma rispettivamente alle 18.30 e alle 20.45, tra Verona e Lecce e Bologna e Torino.

Nel mezzo, ovviamente, quello che è senza alcun’ombra di dubbio il big match del tredicesimo turno di campionato: la sfida dell’Allianz Stadium, in programma domenica alle 20.45, tra la rediviva Juventus di Massimiliano Allegri e l’inarrestabile Inter di Simone Inzaghi.

Serie A, non solo Juve-Inter: uno sguardo alla lotta salvezza

Come anticipato, Juventus-Inter è sicuramente, almeno sulla carta, il match più interessante della tredicesima giornata di campionato in Serie A. Un match, quello dell’Allianz Stadium, attorno al quale ruoteranno tutte le altre sfide che, volendo porre uno sguardo sulla lotta salvezza, vedranno in scena, tra le altre, Empoli-Sassuolo, Verona-Lecce e Cagliari-Monza.

Sfide sicuramente ancora non decisive, ma che che rappresentano un’occasione da non fallire soprattutto per le squadre impegnate in casa che, collocate tra la quartultima e la penultima posizione, saranno chiamate a centrare la vittoria per rinvigorire la propria corsa alla salvezza.

Cagliari, Makoumbou annuncia l’addio alla nazionale della Repubblica del Congo: situazione ai limiti del dilettantismo

Arrivato nel mese di luglio dagli sloveni del Maribor, Antoine Makoumbou è, ora come ora, uno degli elementi più importanti del Cagliari di Claudio Ranieri. Sempre in campo nelle prime dodici partite di campionato, il classe ’98, nelle scorse ore, è finito al centro dell’attenzione per una notizia assai clamorosa che lo ha visto protagonista insieme ad altri tre giocatori.

Stando a quanto riportato dal portale africano leaderfoot.cg, il giocatore rossoblù, insieme ai colleghi Aiman, Poaty e Andzouna, avrebbe infatti annunciato, a soli 25 anni, l’addio alla nazionale della Repubblica del Congo per protestare contro la federazione nazionale, ritenuta poco seria e ai limiti del dilettantismo. Una federazione che, stando a quanto rimbalzato dal continente nero, avrebbe inviato ai calciatori congolesi i biglietti per lo Zambia, sede dell’ultimo impegno della squadra, solo il giorno prima della partita stessa. Una mancanza di rispetto fuori dal comune, secondo Makoumbou, che avrebbe quindi influito, e non poco, sulla successiva disfatta esterna per 4-2.