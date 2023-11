Lotito, colpo sensazionale per sostituire Pedro | Prende l’erede di Vinicius Jr.

La società biancoceleste non vuole farsi trovare impreparata in vista della prossima estate, quando lo spagnolo saluterà.

É tempo di cambiare marcia, prima che sia troppo tardi. La Lazio si affaccia a quest’ultima finestra per le nazionali del 2023 con tanti dubbi e poche certezze. La speranza dei tifosi di utilizzare il Derby per generare quella spinta positiva, è stata vana: un pareggio che non aiuta nessuno e scontenta tutti. Una partita nella quale sono emerse ancora una volta le difficoltà dei biancocelesti in questa stagione.

La squadra di Sarri fatica a costruire occasioni da rete. Domenica scorsa gli unici squilli sono arrivati da una prodezza di Luis Alberto e dagli sviluppi di un calcio piazzato, partito sempre dai piedi dello spagnolo. A questo punto del campionato, le reti segnate lo scorso anno erano 24, mentre adesso sono a malapena 13.

La perdita di Milinkovic-Savic ha sicuramente influito, il serbo è un giocatore con caratteristiche uniche, in grado di poter influenzare la manovra offensiva in diversi modi. Eppure, la campagna acquisti estiva appariva come interessante, quantomeno.

Kamada, che è stato a un passo dal Milan, in questo momento è un oggetto misterioso. È apparso dal nulla nella trasferta di Napoli e poi è scomparso dai radar. In Serie A non parte titolare dal 16 settembre, data della sconfitta contro la Juventus: ha collezionato solo 100′ nelle otto sfide successive. Rovella non è ancora inserito nei meccanismi, mentre Guendouzi appare come l’unico a essersi ambientato.

Stenti

L’attacco è il reparto che preoccupa maggiormente, il tridente titolare in particolar modo. Immobile appare lontano anni luce dal finalizzatore implacabile che è sempre stato all’Olimpico; ha realizzato soltanto 4 reti fin qui, di cui 2 su calcio di rigore. Zaccagni e Felipe Anderson, i trascinatori della passata stagione, hanno segnato un solo gol a testa.

Isaksen per adesso si è visto poco, mentre Castellanos ha avuto più spazio a disposizione ma non è andato oltre alla rete siglata contro l’Atalanta. Pedro avrà sempre i colpi del campione – come visto a Glasgow – ma ha pur sempre 36 anni. Per quanto Sarri riponga molta fiducia nello spagnolo, è consapevole che non possa chiedergli di tornare il giocatore che ha allenato ai tempi del Chelsea.

Futuro

La complessa situazione offensiva porterà la dirigenza biancoceleste a valutare se intervenire durante il mercato di gennaio. Secondo Sky Sport, i nomi sul taccuino sono Mason Greenwood e Oscar Bobb.

Il tecnico toscano, però, pensa anche al futuro e ha suggerito alla società il nome di Savinho del Girona, per l’estate. Il 19enne è soltanto in prestito in Spagna, il suo cartellino è infatti di proprietà del Troyes, uno dei tanti club che fanno parte del City Football Group. I rapporti con gli emiri sono più che buoni, come testimoniato dall’affare Castellanos. La speranza di Sarri è anche il brasiliano, tra qualche mese, possa atterrare a Fiumicino.