Toh, chi si rivede | Lucas Torreira firma in Serie A, destinazione da far girare la testa

L’ex centrocampista di Sampdoria e Fiorentina potrebbe tornare in Italia, secondo i media turchi.

«Quella con il Galatasaray è sempre una trasferta complicata», disse José Mourinho qualche anno fa, durante la sua seconda avventura come al Chelsea. Passa il tempo, ma il concetto non cambia. Lo condivide anche Matthijs de Ligt, difensore del Bayern Monaco, che a Istanbul ha disputato la partita più combattuta di questa prima fase di Champions League.

Al momento occupa il primo posto in campionato assieme al Fenerbahçe ed è in piena corsa per il passaggio del girone di Champions, grazie alla straordinaria vittoria in rimonta a Old Trafford.

Tutto questo è tutt’altro che una sorpresa, perché la squadra allenata da Okan Buruk è stata costruita per giocarsi le proprie carte contro chiunque. Nel corso dell’estate è stato acquistato a titolo definitivo Mauro Icardi dal Paris Saint-Germain, è giunto Davinson Sanchez dal Tottenham, senza considerare i prestiti di Angeliño, Ziyech e Zaha.

Delle aggiunte di assoluto valore, che hanno alzato ancora di più lo spessore di una rosa che lo scorso anno si era arricchita di vecchie conosce della Serie A come Dries Mertens, Sergio Oliveira e Lucas Torreira.

Ricercato

Quando nell’estate 2022 il centrocampista uruguaiano aveva deciso di accettare la corte del Galatasaray, è stato sorprendente per molti. Una stagione importante alla Fiorentina sembrava potergli far aspirare ad altri campionati, ma alla fine i turchi sono stati gli unici a voler acquistare il suo cartellino dall’Arsenal, e per una cifra piuttosto modesta (6 milioni di euro). Commisso avrebbe voluto trattenerlo in viola, ma le divergenze con il procuratore hanno compromesso l’accordo.

Torreira resta molto ammirato in Serie A, il campionato dove ha dimostrato sicuramente di più. In estate c’è stato un corteggiamento con la Lazio, ma nulla di concreto. Nei prossimi mesi, però, un altro club italiano potrebbe tentare un altro affondo per il mediano, il Milan.

Situazione

Secondo quanto riportato dal portale Sporx, i rossoneri avrebbero mostrato interesse per il numero trentaquattro, che anche in Turchia sta dimostrando il proprio valore.

Il Milan, nonostante il mercato importante, non è riuscito ad ammortizzare la perdita di Bennacer, che sta recuperando dal pesante infortunio e potrebbe tornare in campo già a dicembre. Il suo obiettivo, però, è partecipare alla Coppa d’Africa, che si terrà tra metà gennaio e metà febbraio, dunque Pioli lo perderà nuovamente. L’esperimento Krunic, invece, non sta funzionando. Il regista potrebbe fare al caso dei rossoneri.