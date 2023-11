Ancelotti, compilato il bonifico direzione Milano | 70 milioni per il terzino: tifosi in lacrime

Problemi di infortuni per l’allenatore italiano che ora chiede alla società di tornare sul mercato per l’acquisto di un laterale.

Un cammino in Europa praticamente perfetto che gli ha permesso di conquistare gli ottavi di Champions League con due giornate di anticipo, vincendo quattro partite su quattro. Anche in campionato le cose non vanno male, anzi. Qualche settimana fa è arrivata la straordinaria vittoria nel Clasico contro il Barcellona a domicilio.

Solo il meraviglioso e inaspettato cammino del Girona tiene però il Real relegato al secondo posto in Liga a due punti dalla vetta. Insomma, per Carlo Ancelotti la stagione è cominciata molto bene e non è assolutamente da sottovalutare l’impatto stratosferico che ha avuto Jude Bellingham al suo arrivo e ai suoi esordi con una maglia così importante.

Gli unici problemi con cui Carletto deve fare i conti, ed in realtà li sta facendo da inizio stagione, è quelli relativi agli infortuni anche seri che stanno colpendo la sua squadra. C’è stato quello gravissimo occorso a Cortouis che costringerà il portiere belga a saltare tutta la stagione, così come quelli che hanno interessato Eder Militao ed il giovane Arda Guler che fin qui non si sono mai visti.

Gli ultimi in ordine di tempo sono quelli che hanno costretto Ancelotti nelle ultime partite a fare a meno anche del centrocampista francese Tchoumeni e di Dani Ceballos. Ad inizio stagione, inoltre, per circa un mese, l’allenatore italiano ha dovuto fare i conti anche con i guai muscolari che hanno colpito Vinicius Jr.

Real, ancora problemi con gli infortuni

In queste ore c’è ancora apprensione circa le condizioni dell’asso brasiliano che, durante l’ultimo match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali tra Colombia e Brasile, si è procurato un infortunio muscolare che lo ha costretto ad uscire al 27′ del primo tempo. Da Madrid sperano non sia nulla di grave ovviamente, anche perché è di poco fa la notizia di un altro grave infortunio.

Dopo gli esami clinici svolti in Spagna, infatti, il francese Eduardo Camavinga ha conosciuto l’entità del suo infortunio. Il ragazzo si era fermato durante un allenamento con la Nazionale francese ed il responso parla di lesione del legamento laterale esterno del ginocchio destro. Questo problema lo costringerà a stare lontano dai campi per un periodo che va dalle otto alle dieci settimane.

Mercato Real, occhi a Milano per il nuovo rinforzo

Un altro grave problema per Ancelotti che perde così un prezioso jolly all’interno della sua rosa. Camavinga, infatti, è stato sempre impiegato dal tecnico italiano sia da centrocampista che da terzino sinistro. Ora, sulla fascia laterale mancina, resta il solo Ferland Mendy a disposizione. La società madridista potrebbe tornare sul mercato già a gennaio e i nomi che circolano sono di quelli grossi.

Federico Di Marco e Theo Hernandez. Entrambi esterni sinistri, entrambi che militano nella nostra Serie A, entrambi giocano a Milano con Inter e Milan. Al momento sono anche quanto di meglio possa offrire il calcio europeo in quel ruolo ed il Real potrebbe fare un investimento di 70 milioni di euro che farebbe traballare le certezze dei due club meneghini. Sullo sfondo resta anche Alphonso Davies, ma difficilmente il Bayern Monaco vorrà privarsene.