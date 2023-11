Florenzi, spunta il VIDEO shock con Tonali | “Un’X con l’Atalanta…”

Il terzino del Milan è l’ultimo nome tra quelli che sarebbero coinvolti nel caos calcioscommesse. C’è anche un video.

Dopo i casi che hanno riguardato Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, con i primi due che hanno ricevuto già la squalifica che li terrà lontani dai campi di calcio per circa un anno ed il terzo su cui ancora si attende di fare chiarezza, spunta un altro nome sull’indagine che riguarda il calcioscommesse e alcuni calciatori italiani e della nostra Serie A.

Il caso scommesse che sta sconvolgendo il calcio italiano, ora, vede un altro indagato: Alessandro Florenzi. Il 31enne terzino del Milan è stato iscritto nel registro degli indagati e nel pomeriggio di ieri si è recato presso la Procura di Torino per essere ascoltato nell’ambito dell’inchiesta e del filone piemontese.

Il reato che viene contestato all’ex esterno della Roma è quello dell’esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, ovvero la fattispecie prevista dall’Art. 4 della Legge 401 del 1989. Dopo il colloquio che Florenzi ha avuto con la Procura sono filtrate le prime indiscrezioni circa le sue dichiarazioni e la sua testimonianza.

Il calciatore romano, ascoltato in veste di indagato, avrebbe riferito al Pm della Procura di Torino e agli investigatori della Squadra Mobile, così come riporta ANSA, di avere scommesso, ma mai sul calcio. Florenzi avrebbe dichiarato, infatti, di aver scommesso soltanto su roulette e altri giochi che nulla hanno a che vedere con la sua professione.

Florenzi, spunta un video shock

Il Presidente della FIGC, Gravina ha commentato in maniera tranquilla quanto appreso e ha dichiarato che sulla posizione di Florenzi per ora non c’è nulla da preoccuparsi. Ha poi ribadito, il numero uno del calcio italiano, che al momento non c’è nulla di compromettente in mano e quando si avrà qualcosa si punirà severamente e si accompagnerà, come già fatto con Tonali e Fagioli, il calciatore con un programma di recupero.

Su Florenzi, intanto, è spuntato un video che ha fatto e sta facendo molto discutere. In un’intervista a DAZN, nell’ambito dello speciale che l’emittente in streaming aveva dedicato allo Scudetto conquistato dal Milan nella stagione 2021/2022, infatti, si vedono proprio Florenzi e Tonali che parlano del campionato appena vinto in maglia rossonera.

Video inédito de Florenzi y Tonali 🚨 "Al final en el proceso del juego debes arriesgar, pensamos que ese jugador que tenía cedido del Atalanta era la clave de la apuesta contra Sassuolo" Hace Referencia al All-In que pegaron en el Modena Sassuolo de Copa Italia del año pasado pic.twitter.com/PwuswLsbP4 — Info Real Serie A 🇮🇹 (@inforealcalcio) November 16, 2023

Florenzi, ecco il video incriminato

Il caso beffardo ha voluto che in quel video, al fianco di Florenzi, apparisse proprio Sandro Tonali già condannato e squalificato per il caso scommesse. Tornando sul video in questione, comunque, parlando del concitato finale di quella stagione in cui il Milan si giocava lo Scudetto punto a punto con l’Inter, il discorso cade sulle ultime due partite di campionato. Ai rossoneri bastano quattro punti tra Atalanta e Sassuolo per chiudere in classifica davanti all’Inter.

Il Milan vincerà entrambe le gare, ma un pareggio in una delle due sarebbe bastato per regalargli lo Scudetto. Florenzi, quindi, parlando della penultima di campionato contro l’Atalanta, invece di dire che alla squadra sarebbe bastato il pareggio, usa la locuzione: “Sarebbe bastata una X”. Una “X” è un classico gergo da scommettitori o che si usa nel mondo delle scommesse per indicare il pareggio e dopo la notizia dell’indagine a carico del terzino romano, ovviamente, questo video sta facendo il giro di web, giornali e televisioni.