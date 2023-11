Mi manda Vucinic | Allegri, colpo di scena: mettono sotto contratto un talento generazionale

Cristiano Giuntoli è sulle tracce di un baby fenomeno montenegrino, su cui ha messo gli occhi da quando lavorava a Napoli.

«Ragazzi, abbiamo preso un fenomeno», furono le parole uscite dalla bocca di Antonio Conte, la prima volta che Mirko Vucinic partecipò a una partitella in maglia bianconera. Era l’estate 2011, la Juventus arrivava da due settimi posti consecutivi e aveva tremendamente bisogno di qualità nel reparto offensivo. E così, Marotta e Paratici decisero di andare a bussare alla porta della Roma per regalare al nuovo tecnico una seconda punta di assoluto spessore.

Il montenegrino, che giocava in Italia ormai da quando Pantaleo Corvino l’aveva portato a Lecce nel 2000, era in un momento transitorio della sua carriera. Nella Capitale aveva dimostrato di essere un attaccante capace di giocate straordinarie, ma a fasi alterne. Di li a pochi mesi avrebbe compiuto 28 anni, per cui si attendeva la maturazione definitiva.

La prima domanda che gli fu posta nella conferenza stampa di presentazione riguardò proprio questo: «Se sono un top player? Sarà il campo a dirlo». E il campo parlò. In quella stagione, che riportò i bianconeri in vetta al calcio italiano, Vucinic rappresentò il punto di riferimento offensivo, la ciliegina sulla torta di una squadra che chiuse il campionato da imbattuta.

Entrò nel 29% dei gol segnati dalla Juventus, con 9 reti e 11 assist. Pilastro inamovibile dei primi due scudetti, viene ancora oggi ricordato con piacere dai tifosi bianconeri. In totale, nei suoi tre anni a Torino ha vinto tre scudetti e due Supercoppe italiane.

Nuova stella?

E proprio dallo stesso paese di Vucinic, il Montenegro, Cristiano Giuntoli vorrebbe pescare il prossimo talento, che sarebbe anche il primo che porterebbe la sua firma da quando è alla Continassa. Si tratta del trequartista Vasilije Adzic del Buducnost Podgorica.

Il nome del classe 2006 è iscritto da tempo sul taccuino del direttore sportivo bianconero. Avrebbe voluto portarlo a Napoli già da due anni e adesso vorrebbe fare lo stesso a Torino.

Profilo

Il suo ruolo naturale è quello di trequartista, ma riesce ad adattarsi anche come ala sinistra. Inserito dal quotidiano britannico Guardian nella lista 2023 dei sessanta migliori giovani al mondo, ha attirato su di sé l’attenzione di diversi club europei.

La sua valutazione attuale si aggira tra i 3 e 4 milioni di euro.