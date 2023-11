Clamoroso, Stramaccioni in Serie A | Ritorno ufficiale, non se lo aspettava nessuno

La Serie A riabbraccia Stramaccioni. L’ufficialità della notizia è arrivata poche ore fa. I tifosi non vedono l’ora di urlare il suo nome.

Penultima con appena 11 punti conquistati in 12 partite di campionato disputate, non si può certo dire che la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla stia brillando nel girone B di Serie C. Reduce infatti dalle due sconfitte consecutive contro Pontedera e Carrarese, la seconda squadra bianconera rischia clamorosamente la retrocessione in Serie D dopo i buoni risultati fatti registrare nelle sue prime cinque stagioni in Serie C.

Una retrocessione, che in realtà non potrebbe concretizzarsi visto quanto stabilito dal regolamento che impedisce alle seconde squadre dei club professionistici di iscriversi a competizioni dilettantistiche, che rappresenterebbe, però, un boccone amaro da digerire per una squadra che, da quando è stata istituita nel 2018, ha fornito più di qualche valido giocatore alla prima squadra.

Una prima squadra che, nel corso di questi cinque anni, ha potuto godere dell’approdo tra i grandi di giocatori eccellenti e di prospettiva come Miretti, Iling Junior, Fagioli, Barrenechea e Soulé. Giocatori, esclusi gli ultimi due andati in prestito al Frosinone quest’anno, ormai centrali nelle rotazioni del tecnico juventino, Massimiliano Allegri.

Un Massimiliano Allegri che, da quando è tornato a sedersi sulla panchina della Vecchia Signora nel 2021, ha spesso dato spazio ai giovani talenti del vivaio che, ora come non mai, rappresentano un’importantissimo serbatoio al quale attingere anche e soprattutto in vista di un futuro non certo lontano che dovrà vedere la Juventus tornare a lottare per lo scudetto e, magari, la Champions League.

Juventus Next Gen, Brambilla sorride: il difensore ha ripreso ad allenarsi col gruppo

Chiamata a risalire la classifica del girone B di Serie C, la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla riceve finalmente una buona notizia. Un forte difensore è infatti rientrato in gruppo dopo la lesione del crociato anteriore subita lo scorso marzo.

Un infortunio grave, quello occorso al classe 2001 in questione, che ha privato per moltissimo tempo la formazione piemontese di uno dei suoi elementi più importanti. Un elemento che, ad ogni modo, a partire dal prossimo match casalingo contro l’Arezzo in programma sabato 25 novembre, potrebbe tornare in campo a distanza di otto mesi dall’ultima volta.

Juventus Next Gen, riecco Stramaccioni: il difensore ha completamente recuperato dall’infortunio

Come anticipato poc’anzi la Juventus Next Gen ha riabbracciato uno dei suoi elementi più importanti. Infortunatosi al ginocchio lo scorso marzo, Diego Stramaccioni, solo omonimo dell’ex allenatore dell’Inter, è infatti finalmente tornato ad allenarsi con la squadra a distanza di otto mesi.

Un rientro in gruppo molto gradito dal tecnico bianconero, Maurizio Brambilla che, chiamato a risalire la deficitaria classifica che vede attualmente la giovane Vecchia Signora al penultimo posto nel girone B di Serie C, potrà contare su uno dei suoi più validi elementi già a partire dal match interno di sabato prossimo contro l’Arezzo di Paolo Indiani.