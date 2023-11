Inzaghi, lo hai saputo con una PEC | L’esito degli esami arriva direttamente dalla Nazionale

Notizie sia buone che cattive per l’Inter in vista del Derby d’Italia: un giocatore è recuperato, ma si fermano in tre.

Siamo ad un terzo della stagione, nulla è stato ancora scolpito nella pietra e il futuro è tutto da scrivere, ma se dovessimo chiedere a una giuria quale sia stata la migliore squadra della Serie A fin qui, la risposta sarebbe quantomeno intuibile. L’Inter ha iniziato come quasi mai aveva fatto nella propria storia, soltanto in un’occasione, in fatti, è riuscita a raccogliere risultati migliori nelle prime dodici giornate di campionato: stagione 1988-89, 10 vittorie e due pareggi.

All’epoca non esistevano ancora i tre punti per la vittoria, ma si rivelò essere un’annata dominata dai nerazzurri, chiusa al primo posto con undici lunghezze di vantaggio sul Napoli di Maradona. Quello fu anche l’ultimo scudetto, prima di una lunga carestia di successi.

Fortunatamente per i tifosi nerazzurri l’ultimo tricolore è arrivato abbastanza di recente, ma resta l’amarezza che avrebbe potuto non essere l’unico. Nel 2021-22 la sensazione è che il titolo fosse a portata di mano, mentre l’anno scorso il rimpianto riguarda un rendimento decisamente al di sotto del potenziale della rosa, come ha poi dimostrato la cavalcata europea.

L’inizio di stagione indica che questo potrebbe rappresentare l’anno giusto per tornare campioni. Lo spera in particolare Simone Inzaghi, che entrerebbe nella storia del club come l’allenatore della seconda stella, come nel 1966 accadde per Helenio Herrera.

Una buona…

Crocevia che potrebbe risultare fondamentale per la lotta al titolo è il Derby d’Italia in programma domenica prossima all’Allianz Stadium. Il tecnico vorrebbe avere tutti i propri giocatori al massimo della forma, ma non sarà così. Una buona notizia arriva, però, dall’Albania e riguarda Kristjan Asllani.

Il centrocampista ex Empoli aveva accusato un lieve affaticamento ai flessori della coscia destra durante la partita contro il Frosinone, ma gli esami strumentali effettuati dalla federazione albanese non hanno riscontrato nessuna lesione: ci sarà al rientro dalla sosta.

… e tre cattive

Purtroppo, però, per Inzaghi giungono anche pessime notizie dai ritiri delle nazionali. Non uno, non due, ma tre giocatori hanno subito un infortunio. Si tratta di Alessandro Bastoni, Hakan Calhanoglu e Marko Arnautovic.

Il difensore azzurro ha lasciato il ritiro di Coverciano per un risentimento muscolare al polpaccio destro: salterà Juventus e Napoli. Il turco, invece, è rientrato a Milano per un’infezione alle vie respiratore e le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Stesso discorso per l’attaccante austriaco, rimasto a terra durante la partita contro l’Estonia a seguito di un contrasto. Arnautovic è poi riuscito a concludere la gara, ma verrà comunque sottoposto ad esami nel weekend.