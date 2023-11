Un altro dopo Bastoni | Si è fatto malissimo: via dal ritiro della Nazionale

Il giocatore nerazzurro si è fatto male in Nazionale. Torna subito in Italia. Il tecnico dovrà a rinunciare a lui per un bel po’.

Il fatto che molti allenatori di club non vedano di buon’occhio le gare delle nazionali mentre sono in corso campionati e competizioni continentali, è ormai risaputo. Un disappunto comprensibile, quello dei tecnici e anche dei presidenti, che spesso si trovano costretti a fare i conti con infortuni occorsi ai propri giocatori durante gli impegni con le rispettive nazionali.

Infortuni, spesso gravi, che vanno inevitabilmente a modificare i piani di una società che magari aveva messo quel determinato calciatore al centro dei propri progetti. È questo sicuramente il caso di Neymar che, legatosi agli arabi dell’Al-Hilal in estate, ha chiuso anzitempo la sua stagione a causa della rottura del menisco e del legamento crociato anteriore rimediate in occasione della sfida tra Brasile e Uruguay dello scorso 17 ottobre.

Una mazzata tremenda per il club biancoblu, che dopo aver pagato il brasiliano ben 90 milioni di euro al Paris Saint Germain, si trova ora costretto a fare a meno di quello che, senza alcun’ombra di dubbio, è il miglior giocatore della rosa del tecnico, Jorge Jesus.

Un infortunio occorso in nazionale, quello dell’ex Barcellona e Psg, sul quale qualche settimana fa si è espresso anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis il quale, non senza alzare polemiche, ha avanzato l’idea secondo cui dovrebbe spettare ai club la decisione di accettare o meno la convocazione in nazionale di un giocatore attorno al cui utilizzo in nazionale dovrebbe anche ruotare la certezza, per la società proprietaria del suo cartellino, di poter essere risarcita qualora questo torni in ritiro infortunato.

Serie A, c’è il primo infortunio in nazionale: il nerazzurro torna in Italia

La Serie A mette a referto il primo infortunio occorso in nazionale a un giocatore militante nel nostro massimo campionato. Neanche il tempo di scendere in campo che è già ora per il duttile giocatore di fare le valigie e tornare in Italia per recuperare in vista dei prossimi impegni stagionali.

Nulla di grave, ma il risentimento muscolare al flessore sinistro rimediato dal difensore nerazzurro durante gli allenamenti in vista del primo impegno in programma giovedì alle 20.45, costringerà il tecnico a rinunciare a lui almeno per due-tre settimane.

Atalanta, Kolasinac out con la Bosnia: il difensore atteso a Bergamo nelle prossime

Centrale nei piani di Gasperini all’Atalanta, Sead Kolasinac è il primo giocatore militante in Serie A a rimediare un infortunio durante le gare di qualificazione ad Euro 2024 del mese di novembre. Ormai fuori dai giochi con la sua Bosnia, il difensore ex Arsenal è atteso a Bergamo già nelle prossime ore per iniziare il percorso di recupero in vista dei prossimi impegni con la Dea.

Il risentimento muscolare al flessore della gamba sinistra comunicato dalla federazione bosniaca attraverso una nota pubblicata sui propri canali di comunicazione, fortunatamente non dovrebbe tenerlo lontano dai campi per molto tempo. Gasperini conta infatti di recuperarlo per la sfida esterna sul campo del Torino del prossimo 4 dicembre.