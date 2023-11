Piero Ausilio, svolta epocale sulle fasce | Ha matchato il nuovo Maicon

La dirigenza dell’Inter ha messo le mani su uno dei terzini più promettenti del Sud America, può essere l’erede di Maicon, ecco il suo nome

Maicon è uno dei terzini più forti che abbia mai vestito la maglia dell’Inter. Tra i protagonisti dello storico Triplete del 2010 con José Mourinho in panchina, il giocatore brasiliano ha entusiasmato i tifosi nerazzurri e gli amanti del calcio con reti di pregevole fattura e prestazioni da fuoriclasse, con una corsa instancabile sulle fasce e un’attaccamento alla maglia degno di nota.

Era un momento d’oro per la squadra di Massimo Moratti che aveva la difesa coperta da Julio Cesar in porta, da Samuel come centrale e da capitan Javier Zanetti sull’altra fascia, ora nella dirigenza tecnica nerazzurra.

Dopo Maicon, alcune stagioni con interpreti non all’altezza, e dopo solo Hakimi si è avvicinato ai numeri del suo predecessore prima di trasferirsi al Paris Saint Germain dove attualmente milita.

Adesso un giocatore cresciuto nelle giovanili dell’Inter cerca di seguire le sue orme e si tratta di Di Marco, autore di una rete da centrocampo nell’ultima partita contro il Frosinone, vinta a San Siro dagli uomini guidati da Simone Inzaghi.

L’Inter e il nome per il futuro, il terzino arriva dal campionato argentino

L’Inter mette gli occhi sui terzini dell’Argentina Sub 20. Sul mancino Valentin Barco del Boca Juniors c’è la forte concorrenza del Manchester City, così i nerazzurri seguono per la fascia destra Agustin Giay.

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il 19enne del San Lorenzo è in scadenza di contratto nel 2025 e costa 6 milioni di euro ha dichiarato di ispirarsi proprio ad Hakimi e a Juan Cuadrado, arrivato all’Inter da svincolato nella scorsa sessione di mercato estivo.

L’Inter in attesa del big match con la Juventus dopo la sosta per le Nazionali

Intanto dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali arriverà a San Siro la Juventus per lo scontro diretto tra le due squadre che stanno allungando sulle inseguitrici e guidando la classifica di Serie A.

I nerazzurri, sulla carta superiori a livello di organico rispetto ai bianconeri, possono salire a +5 in caso di vittoria ma Simone Inzaghi sa che non può sottovalutare la squadra di Max Allegri, molto compatta e cinica nelle ultime partite. Si prospetta una gara molto tattica che potrebbe essere decisa dalla giocata di un singolo.