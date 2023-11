Clamoroso Lukaku: in tribuna a tempo indeterminato | Ecco cos’è successo

Sorpresa per Romelu Lukaku, il bomber non siede nemmeno in panchina ma è spedito in tribuna, ecco il motivo

Romelu Lukaku non è riuscito a incidere nel primo derby della Capitale della sua carriera. Contro la Lazio la Roma è stata pericolosa soprattutto nella prima parte della gara con alcune incursioni degli esterni ma il bomber non è riuscito a scardinare la rocciosa difesa avversaria, con il risultato di pari a reti inviolate che è sembrato inevitabile quando nella ripresa il ritmo è calato, causa la stanchezza degli impegni di Coppa delle due squadre.

Di recente ha vissuto anche il suo ritorno a San Siro, dopo la polemica del suo rifiuto a vestire di nuovo la casacca nerazzurra quest’estate e il conseguente passaggio ai giallorossi guidati da José Mourinho.

La Roma è uscita sconfitta e la punta anche in quel caso non è stato mai incisivo in area di rigore. Nonostante queste due partite storte lo score di questo inizio di stagione è nettamente positivo.

La media realizzativa è importante e allo stesso livello della sua prima parentesi con l’Inter quando in panchina siedeva Antonio Conte. Il feeling con i colleghi di reparto Dybala e Belotti, inoltre, è notevole.

Romelu Lukaku in tribuna con il Belgio, ecco il perché

Nonostante questo arriva una brutta notizia per il centravanti. Il commissario tecnico del Belgio, che lo ha convocato per i prossimi impegni della Nazionale, ha deciso di non portare Lukaku nemmeno in panchina per l’amichevole contro la Serbia.

La sfida, che si svolgerà allo stadio Sportoase di Leuven, non vedrà quindi di fronte Romelu e Dusan Vlahovic, che invece partirà in campo dal primo minuto. La scelta deriva dal fatto che è stato ritenuto più giusto concederli un turno di riposo dati i molti impegni che hanno dovuto affrontare con la maglia del club.

Il Belgio e le aspettative per i prossimi Europei

Romelu che continua ad avere un posto da titolare come punta del suo Belgio e ad essere decisivo, come in occasione della gara contro la Svezia di mese scorso quando ha segnato su calcio di rigore.

La corsa ai prossimi Europei previsti per giugno 2024 in Germania è già iniziata e il Belgio parte come una delle pretendenti al titolo dato il blasone della sua rosa.