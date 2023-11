Sarri shock: si è svegliato così | Il suo top player ha le valigie pronte per volare altrove

L’esperto centravanti della Lazio ha mostrato la sua volontà di cambiare maglia, le sue parole sono inequivocabili

Lazio che arriva alla sosta per gli impegni delle Nazionali con l’umore di chi sa di dover fare molto di più per raggiungere gli obiettivi stagionali. Il secondo posto con cui ha concluso la passata stagione, arrendendosi solo al Napoli che ha dominato la Serie A, sembra quasi impossibile da replicare ma i presupposti non erano dei migliori ancora prima dell’esordio, con sconfitta, al Via del Mare di Lecce.

Dopo il pareggio a reti bianche nel primo derby della nuova stagione, i biancocelesti partono da una posizione di metà classifica ma dal quarto posto che dista solo quattro lunghezze, dati i passi falsi di Atalanta e Napoli, che potrebbe cambiare marcia con il ritorno in panchina di Walter Mazzarri.

In Champions League la Lazio è in piena corsa per il passaggio agli ottavi di finale, con il secondo posto momentaneo nel girone prima degli scontri decisivi a Madrid contro l’Atletico di Diego Simeone e allo Stadio Olimpico contro gli scozzesi del Celtic.

Maurizio Sarri ha una gestione particolare dello spogliatoio. Suo è il mantra del lavoro quotidiano e punta su uno scarso turnover, anche a discapito di stancare i titolarissimi che ritiene superiori alle seconde linee.

Pedro e le sue dichiarazioni sul futuro

Questa poca rotazione dei giocatori presenti in rosa può essere la causa che ha spinto Pedro a fare delle dichiarazioni inaspettate in un’intervista che ha rilasciato al canale TV spagnolo Betevé, mostrando un desiderio per il suo futuro.

Queste le sue parole: “Chiudere la carriera al Barcellona? Se Xavi mi chiamasse prenderei un volo veloce e prima che possa riattaccare io sarei qui. Ma è difficile, negli ultimi anni ho parlato con molte persone, con Xavi, con Laporta“.

Pedro e il suo desiderio di chiudere la carriera al Barcellona

Le prestazioni migliori sono state proprio con i blaugrana, squadra in cui ha trovato spazio nonostante la concorrenza di autentici fuoriclasse come Samuel Eto’O e Lionel Messi.

Il bel ricordo lasciato ai tifosi del Barca ha spinto la punta ad annunciare quanto segue: “Ho cercato di tornare in un modo o nell’altro, ma è molto complicato. Ci sono molti fattori, soprattutto quello dell’età, ma mi piacerebbe molto: sarebbe la fine perfetta della mia carriera. Potermi ritirare qui sarebbe spettacolare, ma siccome lo vedo molto lontano, non ci penso nemmeno“.