Blitz di Pinto in Argentina: prende il nuovo Messi | Colpo da fantascienza

Il direttore sportivo giallorosso ha messo gli occhi su un giovane calciatore che si sta mettendo in mostra in Argentina.

Ci sono stati i colpi Dybala e Lukaku, arrivati comunque a costo zero, o come nel caso di Lukaku pagando solo il prestito oneroso, ma ci sono stati anche tanti altri colpi che hanno stuzzicato le fantasie e gli appetiti dei tifosi giallorossi, senza però riuscirle poi sempre a soddisfarle a pieno.

Negli ultimi anni e nelle ultime sessioni di calciomercato, infatti, la Roma ha dovuto fare i conti, in sede di mercato, con il fair play finanziario e con le dure linee finanziarie imposte dalla Uefa. Ci si è dovuti, quindi, muovere tra plusvalenze da fare necessariamente entro il 30 giugno e cessioni per poter far sorridere il bilancio.

Il mercato in entrata è stato affidato a Tiago Pinto che ha dovuto fare di necessità, virtù ed ha dato libero sfogo a tutta la sua fantasia per provare a rinforzare la squadra. Oltre ai due colpi da novanta, quindi, come Dybala e Lukaku, arrivati a condizioni favorevoli, la Roma ha piazzato altri colpi in prestito o a parametro zero, andando a scovare campioni in rotta con il proprio club, calciatori provenienti da diversi problemi fisici e giovani promesse arrivate da Paesi periferici nella geografia calcistica.

Sono così arrivati nelle precedenti gestioni e già andati via, per diverse ragioni, i vari Solbakken, Reynolds, Vina e Wijnaldum. Poi, ancora, Matic, anche se quest’ultimo è stato ceduto non per volere della società o dell’allenatore, ma semplicemente per una sua apposita richiesta.

Roma, gli ultimi colpi internazionali di Tiago Pinto

Anche in quest’ultima sessione di mercato, però, Tiago Pinto non ha cambiato modo di operare sul mercato e, oltre al già citato Lukaku, ha fiutato le occasioni ed ha portato, a parametro zero o a costi abbordabili, calciatori già conosciuti a livello internazionale come Renato Sanches, N’Dicka, Christensen e Azmoun.

Di questa lista farebbe parte anche lo spagnolo Llorente che è stato prelevato dal Leeds dopo che già lo scorso anno era stato per metà stagione a Roma. Tiago Pinto non può contare sulla liquidità su cui possono contare altri direttori sportivi e, come detto, deve dare libero sfogo alla fantasia.

Roma, nel mirino il nuovo Messi. Ecco di chi si tratta

Quest’ultima potrebbe portarlo direttamente in Argentina, anzi in qualche modo lo ha già portato. La Roma, infatti, segue con attenzione, Alvaro Montoro, uno dei giovani più promettenti dell’intero calcio sudamericano. Il ragazzo gioca con la seconda squadra del Velez Sarsfield, oltre a far parte della Nazionale Under 17 dell’Albiceleste.

Centrocampista offensivo, con la maglia numero dieci sulle spalle e una tecnica di base che già fa invidia a molti. Basta questo per far innamorare molti esperti di calciomercato tra cui, come detto, Tiago Pinto e la Roma. Secondo la Gazzetta dello Sport il ragazzo ha nei dribbling e gli assist la sua dote migliore, fa quasi tutto con il piede destro, ma deve irrobustirsi un po’ per reggere meglio botta sui contrasti e poter entrare a far parte del mondo dei grandi.