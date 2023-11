Un altro ‘Lukaku’ all’Inter | Questa volta è tutto vero: chiamato per risolvere la crisi

Il club nerazzurro potrebbe tornare sul mercato a gennaio per risolvere l’unico neo dell’intera rosa.

Un matrimonio che è durato due stagioni, poi si è interrotto bruscamente, ma è ripreso dopo appena un anno, per poi interrompersi nuovamente, questa volta definitivamente, dopo un’altra stagione. Quello tra Romelu Lukaku e l’Inter è stato un amore intenso, pieno di colpi di scena e momenti bellissimi, ma anche di incomprensioni e tradimenti arrivati quando non se li aspettava più nessuno.

La parola fine su questo tormentato amore è stata forse messa qualche domenica fa quando Lukaku è tornato a San Siro da avversario, con la maglia della Roma, è stato accolto da una marea di fischi e fischietti e ha raccolto tutta la rabbia del popolo nerazzurro nei suoi confronti.

Ora, c’è Marcus Thuram che sta pian piano prendendo il posto del belga nei cuori nerazzurri, ma quello di Lukaku nei confronti dei tifosi interisti, ma non solo, anche e soprattutto nei confronti dei suoi ex compagni e dirigenti, è stato un tradimento che difficilmente verrà mai dimenticato.

Arrivato nell’estate 2019 agli ordini di Mister Conte, Lukaku gioca due grandi stagioni con il tecnico leccese in panchina. Tra i due nasce un legame indissolubile e il bomber belga segna una caterva di reti che contribuiscono alla conquista della finale di Europa League, prima, e alla vittoria dello Scudetto nella stagione successiva. Nell’estate 2021 arriva il primo tradimento.

Lukaku e il tradimento definitivo all’Inter

Lukaku accetta il Chelsea che lo paga quasi 120 milioni di euro e dice di aver sempre sognato un ritorno a Londra. Poi se ne pente, gioca poco, si infortunia spesso e a fine stagione vuole andare via. Marotta strappa un accordo che ha del miracoloso e lo porta a Milano, dopo solo una stagione da una cessione così onerosa, in prestito oneroso.

Il belga si fa male subito, poi rientra, comincia a segnare a ripetizione nella seconda parte di stagione, ma nelle partite importanti, soprattutto la finale di Champions League, gli viene preferito Dzeko. Anche per questo motivo, quando non se lo aspettava più nessuno, in estate arriva il suo secondo tradimento all’Inter, quello definitivo, quello che lo porta prima a flirtare con la Juve e poi ad accasarsi a Roma.

Ancora un belga, l’Inter cerca nuovi rinforzi in attacco

Ora, l’Inter, oltre a Thuram e Lautaro Martinez, si ritrova in attacco con i soli Arnautovic e Sanchez come alternative. Entrambi non danno le giuste garanzie ed ecco che Marotta e Ausilio potrebbero tornare sul mercato a gennaio per coprire quello che sembra essere l’unico buco in rosa. Un attaccante per completare una rosa quasi perfetta, insomma.

Il profilo valutato è quello di un altro belga, un altro proveniente dalla Golden Age fiamminga, un altro trentenne. Si tratta di Michy Batshuayi, punta del Fenerbahce che ultimamente si è un po’ perso, ma da giovane ha sempre fatto tanti gol e sembrava essere l’alter ego di Lukaku, sia al Chelsea che alla Nazionale. Una soluzione low cost per l’Inter per completare un reparto che ha bisogno dell’usato sicuro