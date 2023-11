Vinco sempre io | Florentino Perez contro l’algoritmo del Milan: Leao trema

Il Real Madrid e il Milan si contendono un giovane promettente, scopriamo il suo profilo che metterebbe a serio rischio la conferma di Leao

Gerry Cardinale ha spiegato al termine della sessione estiva di calciomercato di attingere all’algoritmo come metodo di ricerca di giovani talenti da ingaggiare per il suo Milan. Queste le sue dichiarazioni rilasciate durante l’intervista a 7: “Moneyball è stato scritto 20 anni fa, oggi tutti utilizzano i dati ma nel nostro portafoglio c’è un’azienda di analisi con 13 ricercatori del Mit. Il calcio europeo non è il baseball, richiede un diverso livello di sofisticazione e noi crediamo di essere all’avanguardia”.

I rossoneri arrivano alla sosta per le Nazionali con le ossa rotte. La vittoria in Champions League a San Siro contro il Paris Saint Germain è stato un fuoco di paglia in un periodo critico in termini di risultati e di gioco.

Nelle ultime quattro partite di campionato sono arrivati solo due punti, con due rimonte subite in trasferta dal Napoli e dal Lecce e con il rischio concreto di una sconfitta negli scampoli finale delle rispettive gare.

Stefano Pioli dovrà cambiare immediatamente marcia se non vorrà rischiare che la corsa per lo Scudetto sia già compromessa al termine del girone d’andata, con le rivali Inter e Juventus che rischiano di allungare sulle inseguitrici.

Il Milan ha nel mirino la giovane stella del Partizan Belgrado

Intanto la società è al lavoro per migliorare la rosa e per pensare al futuro. Il Milan ha messo nel mirino il giovane Matija Popovic del Partizan Belgrado, che ricoprirebbe il ruolo che adesso è di Rafa Leao, ma aumenta la concorrenza.

Come riferito dalla stampa spagnola, infatti, anche il Real Madrid si è aggiunto alla lista delle pretendenti al talento serbo. Si prospetta quindi una lotta per assicurarsi la giovane promessa del calcio balcanico.

Il Milan e il Real Madrid, storie di trattative passate

Florentino Perez e il Milan hanno avuto spesso a che fare sul mercato sia in entrata che in uscita. Il primo caso eclatante riguarda la cessione del fenomeno brasiliano Ricardo Kakà al Real, che all’epoca avvenne per una cifra importantissima.

L’ultimo giocatore su cui i due storici club, detentori del record di Champions League in bacheca, hanno trovato un accordo è Brahim Diaz, in prestito a Milano e non riscattato dai rossoneri di fronte alla richiesta ritenuta eccessiva da parte dei Blancos che adesso hanno il trequartista in rosa ma senza dare a lui il giusto spazio.