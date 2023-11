Ostacolo dopo ostacolo | Non solo Mario Rui: Atalanta-Napoli sarà la prima partita senza…

L’esonero di Garcia è ormai ufficiale: al suo posto in panchina ci sarà Mazzarri. Anche un’altra notizia in vista del big match.

L’epilogo era già stato scritto un mese fa, è stato solo inutilmente posticipato. L’avventura di Rudi Garcia sulla panchina dei campioni d’Italia è ufficialmente terminata, un rapporto mai sbocciato e, come ammesso da De Laurentiis stesso, neanche del tutto voluto, da parte del Napoli. Diventa il secondo allenatore esonerato più velocemente dagli azzurri in questo secolo, solo Zeman nel 2000-01 era durato meno (sei giornate di campionato).

Si potrebbe dire che la sconfitta interna contro l’Empoli sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, se non fosse che il vaso fosse già rotto da tempo. Già durante la scorsa finestra per le nazionali, a seguito del k.o. contro la Fiorentina, il presidente aveva tentato, invano, di convincere Antonio Conte a subentrare. Da quel momento in poi, Garcia ha camminato su un filo sottilissimo, spezzatosi al gol di Kovalenko.

I numeri sono i seguenti: 11 punti in meno rispetto alla scorsa stagione; 2 sole vittoria al Maradona in 8 partite tra Serie A e Champions League, l’ultima datata 27 settembre contro l’Udinese; Inter capolista distante 10 lunghezze; le uniche vittorie consecutive sono arrivate nelle prime due giornate di campionato.

Al suo posto torna Walter Mazzarri, l’allenatore con più “presenze” dell’era De Laurentiis. Dopo un testa a testa con Igor Tudor, la volontà di affidare l’incarico a qualcuno che conoscesse già l’ambiente ha fatto la differenza.

Assenza

E così, Mazzarri tornerà a sedersi sulla panchina del Napoli dopo dieci anni. L’ultima volta era accaduto il 19 maggio 2013, all’Olimpico contro la Roma (partita persa 2-1). Il primo impegno sarà contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che insegue ad un punto e che apre un ciclo di gare molto impegnative. Dopo i bergamaschi, toccherà a: @Real Madrid, Inter e @Juventus.

Alla Gewiss Arena li attenderà una squadra molto complessa da affrontare, che però dovrà fare a meno di Marten De Roon. L’ammonizione rimediata contro l’Udinese, costringerà il capitano nerazzurro a dare forfait per squalifica.

Nuovo Napoli

La domanda che si pongono tutti, adesso, è: quale sistema di gioco verrà utilizzato? I campioni d’Italia sono stati costruiti sulla base solida di un 4-3-3, mentre il modulo predefinito di Mazzarri è sempre stato il 3-5-2, con qualche variazione (3-4-2-1). Insomma, ci sarà curiosità circa il modo in cui verrà schierata la difesa, in particolar modo.

Secondo quanto riportato da diversi media, l’allenatore avrebbe “promesso” al presidente De Laurentiis la volontà di confermare l’identità della squadra, senza stravolgimenti di sorta.