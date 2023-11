Lo prendono col…black friday | Pioli, si avvera il tuo desiderio: il cartellino è a prezzo scontato

Buone notizie in casa Milan, l’attaccante che tanto serve ai rossoneri può arrivare a un prezzo agevolato, ecco il suo nome e per quale motivo

Sosta che sarà necessaria al Milan per resettare da un momento molto complicato. Tralasciando la prestigiosa vittoria in Champions League a San Siro contro il Paris Saint Germain, che ha rimesso in corsa la squadra di Stefano Pioli per il passaggio agli ottavi di finale, nelle ultime cinque partite sono arrivate tre sconfitte e due pareggi.

Quest’ultimi sono giunti in una condizione di doppio vantaggio e una conseguente rimonta subita. Sia a Lecce che a Napoli i rossoneri hanno pure rischiato di perdere nel finale, salvati da un fuorigioco e dal loro portiere Maignan.

Sembra necessario l’arrivo di un nuovo centravanti. Pioli ha a disposizione sei uomini nel reparto offensivo ma solo tre daranno garanzie. I titolari Leao, Pulisic e Giroud non sono in grado però di reggere i tanti impegni ravvicinati.

Quando sono impegnate le seconde linee la capacità di finalizzare le occasioni create diminuisce in maniera vertiginosa e i risultati parlano chiaro, mettendo la società di fronte a un problema da risolvere al più presto.

David, il nome che il Milan vuole per l’attacco può arrivare a un prezzo ridotto

Jonathan David é l’obiettivo numero uno del Milan per rinforzare l’attacco. Il Lille potrebbe abbassare le pretese a 40 milioni per il nazionale canadese considerando che l’attuale contratto scadrà nel giugno del 2024 e questo potrebbe portare a una cessione già a gennaio, con la possibilità di monetizzare il suo cartellino e non rischiare di perderlo a zero.

I rossoneri restano fiduciosi sulla buona riuscita della trattativa e intanto continuano a monitorare le prestazioni di Taremi, in forza al Porto, che ha però 31 anni e non è un nome in prospettiva.

Il Milan e l’inaspettata crisi dell’ultimo mese

Il Milan ha subito una vera e propria rivoluzione nel mercato estivo con l’arrivo di dieci nuovi giocatori. L’inizio di stagione è avvenuto nel migliore dei modi, con i rossoneri in testa alla classifica prima del crollo dell’ultimo periodo.

Non c’è quindi un mancato ambientamento di una parte della rosa da additare ai risultati insoddisfacenti del mese di ottobre e novembre. Pioli sente di avere ancora la situazione in mano e sarà il campo a dire se ha ragione o meno.