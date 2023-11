Arnautovic era solo un ripiego | Marotta ha già in mano il nuovo Mbappè, VIDEO

Inter, bloccato il nuovo Mbappé. Marotta piazza un super colpo in vista del futuro. Inzaghi non vede l’ora di averlo a disposizione.

In questi giorni i cui i campionati nazionali sono fermi per lasciare spazio alle gare di qualificazione ad Euro 2024, è facile imbattersi in notizie di calciomercato presunte o reali che vedono protagoniste molte big europee tra cui anche quelle della nostra Serie A.

Big come l’Inter di Simone Inzaghi che, riappropriatasi del primo in classifica davanti alla Juventus di Massimiliano Allegri, che sfiderà all’Allianz Stadium il prossimo 26 novembre, è finita al centro dell’attenzione per un’indiscrezione di mercato secondo cui l’amministratore delegato meneghino, Beppe Marotta starebbe valutando un giovane talento da portare a Milano la prossima estate.

Un giovane talento che, già messosi ampiamente in mostra in questo primo scorcio di stagione, in nerazzurro troverebbe sicuramente più spazio vista anche l’esiguità del parco attaccanti della Benamata il quale, esclusi gli intoccabili Lautaro Martinez e Marcus Thuram, può contare solo sui non sempre efficienti, Alexis Sanchez e Marko Arnautovic.

Proprio le riserve dell’argentino e del francese, si sono infatti rivelate fin qui non all’altezza dei titolari con Inzaghi che ha spesso dovuto ricorrere al Toro, lasciato inizialmente in panchina, per sbrogliare situazioni che sarebbero potute diventare scomode.

Arnautovic, l’Inter ti aspetta: l’obbligo di riscatto dal Bologna è ormai cosa fatta

Tornato all’Inter a distanza di 13 anni dalla fine della sua prima, anonima esperienza in nerazzurro, Marko Arnautovic ha fin qui deluso ogni tipo di aspettativa che la società aveva riposto su di lui. Anche a causa dell’infortunio rimediato contro l’Empoli lo scorso 24 settembre, che lo ha tenuto lontano dai campi per quasi due mesi, l’austriaco non ha sinora garantito l’apporto che Inzaghi si aspettava da lui come vice Lautaro/Thuram.

Rientrato in gruppo alla vigilia della vittoriosa trasferta di Champions League contro il Salisburgo e di nuovo in campo negli ultimi 20 minuti della sfida vinta domenica contro il Frosinone, il classe ’89 dovrà iniziare a ripagare, una volta terminata la sosta per le nazionali, la fiducia che l’Inter ha riposto in lui e che potrà riporre anche nel prossimo futuro visto l’obbligo di riscatto dal Bologna praticamente certo, che scatterà al raggiungimento della qualificazione del Biscione ad una competizione continentale.

Mathys Tel 23/24 so far 🇫🇷 Breakout season ⭐pic.twitter.com/W7ySSEOXyR — Tore⭐ (@tore_88s) November 12, 2023

Inter, Marotta vola in Germania: occhi su un gioiello del Bayern Monaco

Attesa dal big match dell’Allianz Stadium, che il prossimo 26 novembre la vedrà contrapposta ai rivali di sempre della Juventus, l’Inter di Steven Zhang pensa anche al calciomercato e mette nel mirino il giovane talento del Bayern Monaco, Mathys Tel.

Classe 2005 di ruolo attaccante, l’attuale numero 39 del club bavarese sarebbe infatti entrato, da qualche settimana a questa parte, nella lista dei desideri dell’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta il quale, nonostante la centralità del giocatore nei piani di Thomas Tuchel, starebbe sondando il terreno per preparare un tentativo in vista della prossima estate. La trattativa si preannuncia ovviamente complicata, ma nel calcio mai dire mai.