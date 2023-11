Vi sono mancato? Ritorno col botto | Allegri può finalmente sorridere: notizia inaspettata

Il tecnico bianconero può cominciare a preparare la grande sfida contro l’Inter del prossimo turno e potrà contare su un rientro importante.

Sei vittorie ed un pareggio nelle ultime sette partite con un solo gol subito e tanta, tanta fiducia ritrovata attorno all’ambiente ed al progetto. La Juventus sembra finalmente aver trovato la strada giusta e dopo le tante difficoltà, di tutti i tipi, vissute nelle ultime stagioni, pare aver intrapreso il cammino per tornare ad essere protagonista in Serie A.

La classifica sorride e lo fa anche in maniera quasi totalmente inaspettata. In casa bianconera, soprattutto l’allenatore Massimiliano Allegri, ha parlato sempre di arrivare tra le prime quattro per questa stagione, con la qualificazione per la prossima Champions League come unico obiettivo realmente percorribile. Ora, però, i bianconeri sono secondi in classifica a 29 punti, a soli due punti di distacco dall’Inter capolista.

Milan e Napoli, rispettivamente terza e quarta, ma soprattutto Atalanta e Fiorentina, attualmente quinte, sono distaccate di ben nove punti ed ora in casa juventina non ci si può più nascondere. Non parlare di Scudetto è un compito assai arduo, così come è difficile non far sognare i propri tifosi che, nel corso degli anni, sono sempre stati abituati ad ambire al massimo risultato.

Come se non bastasse, al rientro dalla sosta per le Nazionali, è in programma un grandissimo appuntamento, la partita per eccellenza. Allo Stadium, infatti, arriverà l’Inter capolista per un Derby d’Italia che ha il sapore di Scudetto. Sarà ancora molto presto, ma si avverte la netta sensazione che il big match del 26 novembre possa rappresentare il primo vero snodo cruciale della stagione.

Juve, le assenze tra infortuni e squalifiche

Sarà molto importante per la Juventus, però, recuperare qualche giocatore dall’infermeria o, comunque, dalla lunga lista degli indisponibili. Nell’ultimo match di campionato contro il Cagliari, infatti, Massimiliano Allegri ha dovuto fare a meno di ben sette calciatori della rosa.

Si trattava dei soliti Pogba e Fagioli (che mancheranno per il resto della stagione a causa della lunga squalifica), ma anche dell’altro squalificato Rabiot e degli infortunati Danilo, De Sciglio, Alex Sandro e Timothy Weah. Sia Danilo che Weah non hanno potuto rispondere alla convocazione delle rispettive nazionali a causa dei problemi fisici.

Juve, chi recupera e chi no

Per quel che riguarda il loro rientro, intanto, lo statunitense, così come Rabiot che ha scontato il turno di squalifica, dovrebbe essere a disposizione per il match contro la capolista. Più incerto e difficile, invece, il rientro del brasiliano Danilo che si era fatto male durante la sosta precedente ed è stato costretto a saltare tutto questo scorcio di stagione.

Da sosta a sosta, però, resta ancora incerta la presenza di Danilo contro l’Inter. Anzi, al momento si viaggia verso una non convocazione anche per il big match del 26 novembre. Ad ogni modo il suo rientro è vicino e le prossime due settimane saranno quelle decisive per le speranze di avere a disposizione una delle bandiere della squadra. Contro i nerazzurri, infine, potrebbe esserci anche Alex Sandro.