Vieni gratis e ti paghiamo il 30% dello stipendio | Miracolo di Giuntoli sotto le feste

Cristiano Giuntoli piazza il super colpo. Massimiliano Allegri sorride: la Juventus avrà presto il suo top player. Tifosi felicissimi.

Seconda in classifica con 29 punti, a meno due dall’Inter di Simone Inzaghi, la Juventus di Massimiliano Allegri si gode la propria striscia di sette risultati utili consecutivi (sei vittorie e un pareggio) e mette nel mirino lo scontro diretto coi nerazzurri in programma all’Allianz Stadium il prossimo 26 novembre.

Un match, quello contro gli uomini di Simone Inzaghi, che potrà dire molto sulle reali possibilità della Vecchia Signora di conquistare lo scudetto. Possibilità che andranno lette tra le righe proprio in occasione della sfida contro i meneghini che, sulla carta più forti dei piemontesi, dovranno ovviamente tenere alta la guardia e non sottovalutare il comunque forte avversario.

Sebbene priva di un vero e proprio sistema di gioco, la cui mancanza è perfettamente spiegata dalla lentezza e macchinosità in mezzo al campo, la Juventus si è infatti dimostrata squadra cinica più che capace di sfruttare le poche occasioni create durante un match.

Poche occasioni, come nelle recenti partite contro Cagliari e Fiorentina, che, tramutate in gol, hanno portato alla conquista di quasi tutti i 29 punti ottenuti da Vlahovic e compagni nelle prime 12 partite della stagione 2023-2024. Una stagione che, qualora si concludesse con la conquista dello scudetto, sarebbe da tramandare ai posteri come impresa, vista la totale assenza di campioni all’interno della rosa bianconera.

Juventus, difensori goleador e attaccanti non pervenuti

Se da un lato il secondo posto alle spalle dell’Inter dice che la Juventus può rientrare tranquillamente nel gruppo di squadre candidate allo scudetto, dall’altro c’è un dato che dice che delle squadre attualmente in lotta per un posto in Europa, quella bianconera è la peggiore in fatto di gol realizzati.

Con 19 gol segnati in 12 partite, la Vecchia Signora si colloca infatti all’ultimo posto della speciale classifica relativa ai gol segnati fin qui dai club in corsa per un posto in Champions League, Europa League e Conference League, dietro a Inter (29), Napoli (24), Roma (22), Milan (20), Atalanta (20) e Fiorentina (20).

Juventus, Giuntoli punta Sancho: il Manchester United apre alla cessione

Messo fuori rosa dal Manchester United in seguito alle incomprensioni che hanno portato alla rottura del rapporto col tecnico, ten Hag, Jadon Sancho è l’obiettivo di mercato dichiarato della Juventus di Massimiliano Allegri in vista della seconda parte di stagione. Un obiettivo, valutato dai Red Devils intorno ai 50 milioni di euro, che potrebbe inizialmente sbarcare a Torino con la formula del prestito oneroso con diritto od obbligo di riscatto da fissare al raggiungimento di determinati obiettivi.

Visto lo stipendio da 20 milioni di euro a stagione che il classe 2000 percepisce attualmente dallo United, la Vecchia Signora ha già fatto sapere di poter contribuire al pagamento dell’ingaggio solo per una percentuale pari al 30 per cento. L’altro 70 per cento spetterà al club della famiglia Glazer la quale, pur di liberarsi del calciatore, potrebbe presto mostrarsi disponibile ad accettare la proposta della Juventus.