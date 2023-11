Una leggenda del Barcellona in Serie A | Il comunicato UFFICIALE ha spiazzato tutti

Un passato glorioso al Barcellona, ora l’approdo in Serie A. L’ex calciatore blaugrana ha già le idee chiare. I tifosi sognano in grande.

Gli anni recenti del Barcellona, almeno in ambito europeo, non stati sicuramente memorabili. Dall’eliminazione alla fase a gironi di Champions League dello scorso anno, passando per la clamorosa disfatta interna contro l’Eintracht Francoforte nei quarti di finale di Europa League del 2022, fino al ridicolizzante 2-8 incassato dal Bayern Monaco nei quarti dei Champions del 2020, sono infatti varie le disfatte recenti in campo continentale della squadra catalana.

Una squadra che, come tutti gli amanti del calcio sicuramente ricorderanno, più di dieci anni fa era sulla bocca di tutti grazie al suo dominico in lungo e in largo sull’intero panorama calcistico europeo. Un dominio, certificato dal Triplete conquistato nel 2009, al quale si associano i vari trofei nazionali ed europei vinti sempre in quegli anni.

Anni bellissimi, tanto per i tifosi del Barcellona quanto per quelli di tutto il mondo, caratterizzati dal famosissimo tiki taka blaugrana che balzò agli onori della cronaca in quel periodo come lo stile di gioco più efficace e spettacolare del Mondo.

Un sistema di gioco rodato e collaudato sotto la gestione di Pep Guardiola che, espresso da mostri sacri del pallone come Messi, Iniesta, Busquets, Xavi, David Villa, Puyol, Fabregas e tanti altri, portò il Barcellona ad essere la squadra più forte e temuta d’Europa e del Mondo.

Dal Barcellona del tiki taka all’Italia: l’ex blaugrana parte dalla Serie B

È notizia di poche ore fa l’approdo sulla panchina del piccolo club italiano di un ex calciatore del Barcellona. Un campione che, con un passato anche in Premier League al servizio di Arsenal e Chelsea, ha deciso di accettare la panchina della prima squadra della piccola società, attualmente militante in Serie B.

Una panchina, rimasta vuota dopo l’esonero del precedente allenatore, sulla quale il nuovo tecnico si siederà ufficialmente il prossimo 25 novembre in occasione della sfida che vedrà la sua formazione ospitare la Feralpisalò, ultima in graduatoria.

Fabregas nuovo allenatore del Como: il tecnico spagnolo punta alla promozione in Serie A

Esonerato Moreno Longo, nonostante il sesto posto in classifica e una striscia di tre risultati utili consecutivi, il Como ha deciso di affidare la panchina della prima squadra a Cesc Fabregas. Sedutosi lo scorso 1 luglio su quella della formazione primavera, in seguito al ritiro dal calcio annunciato lo stesso giorno, per il tecnico spagnolo si tratta, seppur ad interim, della prima esperienza alla guida di una prima squadra.

Una prima squadra, quella lariana, alla quale l’ex Barcellona ed Arsenal ha già fatto capire qual è il suo obiettivo: visto l’attuale sesto posto in classifica con 21 punti, a meno otto dalla vetta, il tecnico iberico ha infatti confermato la volontà di lottare per la promozione diretta in Serie A. Una promozione che, qualora arrivasse, riporterebbe il Como in massima serie a distanza di 20 anni dall’ultima partecipazione.