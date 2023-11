“Oltre tre mesi di stop” | Mourinho, il derby porta sventura: mazzata tremenda per il top

Il calvario per il pupillo dello Special One non è ancora terminato: non è ancora chiaro quando tornerà a disposizione.

Un pareggio che non serve a nessuno, ma una pausa utile per schiarirsi le idee. La Roma lascia il prato dell’Olimpico al termine di un derby decisamente dimenticabile – per ambo le formazioni – e una prestazione offensivamente sterile, pericolosamente vicina a quella della trasferta di San Siro, con la differenza che la Lazio non è l’Inter.

La buona notizia per i giallorossi è che la sconfitta interna del Napoli avvicina il terzo posto di una lunghezza, dal momento che anche l’Atalanta è stata fermata a Udine. Bianconeri che saranno i prossimi avversari della squadra di José Mourinho, il prossimo 26 novembre.

Per quella data, lo Special One spera in qualcosa che non è ancora accaduto in questa stagione, finora: avere la rosa al completo. Naturalmente per “al completo” si intende con l’asterisco, senza tenere in considerazione i lungodegenti Tammy Abraham e Marash Kumbulla, che ne avranno ancora per molto.

Per la prima volta da agosto, l’infermeria è quasi vuota. Renato Sanches sembra che si sia messo alle spalle i problemi muscolari, ritrovando il campo nelle ultime uscite: solo 44 minuti contro Lecce, Slavia e Lazio, ma è pronto ad aumentare il carico dopo la sosta. Spinazzola è tornato titolare domenica e, soprattutto, è tornato tra i convocati Lorenzo Pellegrini, il capitano.

Mistero

L’unico che, al momento, non tornerà in gruppo a breve e per il quale si sono per le tracce è Chris Smalling. L’ultima volta che il centrale inglese è apparso in formazione è stato il 1° settembre, nella gara interna persa contro il Milan. Da allora sono passati 75 giorni e non è ancora chiara l’entità del problema.

Sappiamo che il giocatore è alle prese con una tendinopatia al ginocchio, ma non è mai stata resa pubblica l’entità del problema, tant’è vero che più volte è apparso vicino al rientro. Alla domanda posta a Mourinho in conferenza stampa due settimane fa, riguardo un possibile rientro contro l’Inter a San Siro, il portoghese aveva risposto: «Domenica? Sì, quale domenica?». Un’esternazione che, secondo il Corriere dello Sport, lascerebbe trapelare il malcontento dell’allenatore riguardo la poca inclinazione al sacrificio del difensore.

Fondamentale

L’ex Manchester United è diventato un baluardo della difesa giallorossa, sin dal suo arrivo. Ecco perché, ad aprile scorso, Tiago Pinto ha fatto di tutto per raggiungere un accordo per estendere la permanenza di Smalling fino al 2025.

La Roma ha bisogno di lui, ma al momento dovrà attendere. Sempre secondo il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni, è impossibile stabilire il giorno del rientro.