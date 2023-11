Ecco perchè era a Londra | Non per comprare ma per vendere: Allegri perde il gioiello

Cristiano Giuntoli a Londra gli scorsi giorni, potrebbe cedere un giocatore della Juventus a un club inglese, la trattativa è in fase avanzata

Cristiano Giuntoli è stato avvistato a Londra per assistere al derby tra Tottenham e Chelsea che ha visto trionfare in trasferta i Blues che hanno reagito al vantaggio iniziale degli Spurs e hanno chiuso con il pesante passivo di 4 a 1 nel finale in contropiede, respingendo così le speranze di rimonta dei padroni di casa. Una sorpresa in questa nuova Premier League, più avvincente che mai.

La Juventus, che arriva alla sosta per gli impegni delle Nazionali al secondo posto e sull’onda dell’entusiasmo, alla vigilia dello scontro diretto per il vertice a San Siro contro l’Inter capolista, ha una grana da pelare.

Quest’ultima riguarda il centrocampo. La squalifica inflitta a Paul Pogba e a Nicolò Fagioli costringe il mister Max Allegri a fare buon viso a cattivo gioco e ad utilizzare i giocatori presenti in rosa, sicuro che sia necessario almeno un rinforzo nel mercato di gennaio.

Alcuni nomi sono già sul taccuino della società bianconera, da Samardzic fino a Promel, Hojbjerg e Phillips, giocatori che alzerebbero il tasso tecnico di una mediana rocciosa e compatta come il reparto arretrato ma poco propositiva in fase offensiva.

Iling Junior nel mirino del Tottenham, le ultime

Questo fa pensare che Giuntoli si trovava a Londra per valutare qualche profilo delle due squadre in campo ma la realtà è ben diversa. Infatti il Tottenham ha messo gli occhi addosso al giovane talento bianconero Iling Junior, lanciato da Allegri nel finale della passata stagione.

L’esterno offensivo è incontenibile sulle fasce ma è stato poco utilizzato dal tecnico livornese in questo primo scampolo di campionato, motivo per cui la dirigenza sta valutando l’ipotesi di cederlo, di fronte a un’offerta ritenuta congrua. Stando a quando riporta il portale britannico The Independent, gli Spurs sarebbero pronti ad avanzare la trattativa per ingaggiare il talento classe 2003.

La Juventus e gli uomini sugli esterni, spazio alla fantasia di Kostic

In quel ruolo la Juventus ha già perso nella sessione di mercato estiva Juan Cuadrado, che da svincolato si è accasato ai rivali dell’Inter restando così in Serie A.

I bianconeri stanno dando fiducia a Kostic, decisivo dalla bandiera con i suoi cross nell’ultima vittoria casalinga contro il Cagliari.