Thiaw, la pazienza è finita | Lo sostituiscono con un debuttante assoluto: viene dalla Serie B

Il difensore centrale tedesco, complice un inizio di stagione difficile, potrebbe anche rischiare il posto da titolare a gennaio.

Nell’ultimo terribile mese del Milan, che è scivolato dal primo al terzo posto in Serie A, a ben otto lunghezze dalla capolista Inter, e che ha visto i rossoneri non vincere nemmeno una partita di campionato, collezionando due punti in quattro match, si sono evidenziati diversi problemi di una rosa che, soltanto pochissime settimane fa, sembrava potersela giocare con i cugini nerazzurri fino al termine della stagione.

Una certa sterilità in fase difensiva, i centrocampisti che hanno diverse difficoltà ad andare in rete, ma soprattutto una difesa che continua a prendere gol in ogni partita e non sembra più dare le giuste garanzie. Stefano Pioli deve ed ha dovuto fare i conti con gli infortuni di Pellegrino, Caldara, Kalulu e Kjaer che gli hanno tolto qualsiasi alternativa, nel ruolo, alla coppa di titolari.

In questi ultimi match, quindi, al tecnico parmense sono rimasti a disposizione i soli Tomori e Thiaw. E, se il centrale inglese dopo una stagione difficile sembra essere tornato sui livelli dei primi due anni rossoneri, il giovane tedesco non sta riuscendo a replicare quanto di buono fatto vedere nella seconda parte della scorsa stagione.

Thiaw, a detta di quasi tutti gli opinionisti e addetti ai lavori, era stato considerato l’unico acquisto positivo dell’ultima campagna acquisti targata Maldini e Massara e, nella passata stagione, da gennaio in poi, ha scalato le gerarchie della terza linea, diventando a tutti gli effetti uno dei due titolari della difesa rossonera.

Thiaw, i flop nei big match

In questa stagione, però, il classe 2001 sta incontrando parecchie difficoltà, soprattutto nelle partite contro la squadre e gli attaccanti forti. Le sue due peggiori prestazioni, forse dell’intera esperienza rossonera fin qui, sono state quelle di questo inizio di stagione contro Inter e Juventus.

Nel primo caso è stato completamente ridicolizzato da Thuram ed ha avuto evidenti colpe su almeno due dei cinque gol nerazzurri, mentre nel secondo caso ha sofferto tremendamente Kean, tanto da farsi espellere per un fallo da ultimo uomo sull’attaccante italiano. Ingenuità clamorosa del tedesco che ha così lasciato la squadra in dieci per più di un tempo, aprendo la strada alla vittoria bianconera a San Siro.

Thiaw non convince, ecco il sostituto

Due prestazioni che non lasciano tranquilla la dirigenza rossonera che comunque, soprattutto a causa del grave infortunio occorso a Kalulu, aveva già intenzione di rituffarsi sul mercato a gennaio per rinforzare la parte centrale della difesa. L’obiettivo numero uno del Milan sembra essere l’inglese del Bournemouth Kelly che, però, ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e il club d’oltremanica non vuole lasciar partire prima di quella data.

Il Milan potrebbe così pensare di aspettare l’estate prossima per prenderlo a parametro zero ed intanto scommettere su un giovane molto promettente che sta facendo molto bene agli ordini del grande ex Alessandro Nesta. Si tratta di Alessandro Marcandalli, centrale italo-nigeriano classe 2002 che si sta mettendo parecchio in mostra in Serie B con la maglia della Reggiana e potrebbe arrivare in rossonero già a gennaio, insidiando la titolarità di Malick Thiaw.