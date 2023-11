Clamoroso Atalanta, lo ha rifatto ancora | Incassano dalla Premier una cifra da record

Il club bergamasco, dopo le cessioni record di Hojlund e Romero, potrebbe ancora cedere in Premier League a prezzi monstre.

In questi anni, almeno dall’arrivo nell’estate del 2016 di Gian Piero Gasperini in poi, l’Atalanta è sempre stata un esempio di come si fa calcio e di come si possono ottenere i risultati sportivi, anche se non sono arrivati veri e propri trofei, abbinandoli a quelli economici e finanziari.

Una società virtuosa che ha saputo anche approfittare delle competenze e del genio calcistico del proprio allenatore ed ha fatto crescere giovani della Primavera, facendoli esordire in prima squadra o ha acquistato calciatori a basso prezzo e semi sconosciuti, per poi rivenderli a cifre esorbitanti, garantendosi ogni estate plusvalenze davvero importanti.

Al di là delle cessioni in Italia dei vari Kessié, Conti, Gagliardini, Mancini, Cristante, Gosens, Kulusevski e di tutti gli altri, comunque super remunerative, sono state soprattutto gli ultimi due affari in Premier League a portare nelle casse bergamasche tantissimi soldi.

Le due cessioni record dell’intera storia calcistica della Dea sono state quelle di Cristian Romero e Rasmus Hojlund. Il primo, acquisto per una ventina di milioni di euro dalla Juventus, è stato ceduto al Tottenham, nell’estate 2021 per circa 50 milioni di euro. Il secondo, invece, dopo l’arrivo a Bergamo ad agosto 2022 per 17.2 milioni di euro dallo Sturm Graz, è stato venduto, poco meno di un anno dopo, al Manchester United per la cifra monstre di 75 milioni di euro più bonus.

Atalanta, gli ultimi affari in Inghilterra

Due cessioni che hanno fatto la storia del club e che hanno permesso all’Atalanta di restare comunque competitiva, riuscendo a reinvestire quei soldi nella maniera più efficiente ed adeguata possibile. La storia tra il club nerazzurro e la Premier League, però, potrebbe non essere terminata qui.

A guardare con interesse al club atalantino c’è soprattutto il Newcastle che vuole tornare a fare affari in Italia dopo l’acquisto (ad oggi abbastanza sfortunato) di Sandro Tonali. Proprio la squalifica lunga dell’ex Milan, pone la ricca società inglese di fronte alla necessità di trovare un sostituto del centrocampista italiano.

Atalanta, le offerte dalla Premier

In cima alla lista dei desideri del Newcastle ci sarebbe Teun Koopmeiners. L’olandese, però, viene valutato 60-70 milioni dalla dirigenza nerazzurra. Cifra che per adesso gli inglesi non possono permettersi di spendere. Così, la loro attenzione si è rivolta verso un altro centrocampista nerazzurro, il brasiliano Ederson, autore di un grande inizio di stagione fin qui, condita da cinque gol tra Serie A ed Europa League.

Per Gasperini, Ederson ormai è un insostituibile soprattutto da quando lo ha spostato dalla trequarti al centro del campo, mettendolo al fianco di De Roon. Il Newcastle è pronto ad offrire 20 milioni per il brasiliano, ma l’Atalanta, per lasciarlo partire, ne chiede almeno il doppio.