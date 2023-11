Clamoroso Commisso: pesca dagli svincolati | Ritorno a casa per l’idolo della tifoseria

In un momento difficile per l’attacco, la Fiorentina potrebbe tornare su un ex adesso svincolato e che sarebbe lieto di vestire ancora la maglia viola

Fiorentina che è tornata alla vittoria nell’ultimo turno di campionato battendo allo Stadio Artemio Franchi il temibile Bologna, avversaria per un piazzamento europeo e imbattuta dal secondo turno di campionato. Dopo tre sconfitte consecutive era importante per la Viola riconquistare i tre punti e risollevare gli umori dell’ambiente prima della sosta per gli impegni delle Nazionali.

In Conference League il passaggio del turno è ancora tutto da decidere e gli ultimi due incontri saranno decisivi, con la squadra di Vincenzo Italiano che sa di avere tutte le carte in regola per staccare il pass.

Una Fiorentina che nella sessione di mercato estivo ha rivoluzionato soprattutto il reparto offensivo, ad eccezione della conferma di Nico Gonzalez che resta il baluardo dell’attacco viola.

I nuovi acquisti Nzola, arrivato dal retrocesso Spezia, e Beltran, acquistato dal campionato argentino con grandi speranze, non stanno incidendo in fase realizzative e deludendo le aspettative, con i tifosi che iniziano ad essere diffidenti e critici nei loro confronti.

Nikola Kalinic torna a Firenze, ipotesi di un nuovo ingaggio per lui?

Nella serata di ieri l’ex centravanti della Fiorentina Nikola Kalinic ha fatto visita al Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina. Il trentacinquenne croato è al momento svincolato dopo l’esperienza all’Hajduk Spalato e la sua visita in quel di Firenze non è passata inosservata.

In un momento in cui la Viola è priva di un numero 9 che sia letale in area di rigore, affidarsi a una punta d’esperienza che conosce sia l’ambiente che il campionato italiano potrebbe essere una soluzione che il patron Commisso potrebbe prendere in considerazione.

Vincenzo Italiano e il bisogno di una punta per la sua Fiorentina

Kalinic è approdato nel nostro Paese dal Dnipro nella stagione 2015-2016. L’ultima esperienza in Italia è stata con il Verona dopo aver vestito anche le maglie del Milan e della Roma.

Vincenzo Italiano non disdegna il suo profilo e cerca qualcuno che sappia concretizzare l’importante mole di gioco della sua squadra, tra le più propositive di tutta la Serie A, che spesso raccoglie molto meno rispetto a quello che meriterebbe. Il prossimo mese sarà importante per capire se servirà tornare davvero sul mercato per la dirigenza.