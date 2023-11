Dopo Reinier, un altro talento incredibile in una neopromossa | Questa volta dal Bayern Monaco

Altro colpo in vista per un piccolo club, il giocatore dalle alte promesse arriva dal Bayern Monaco, ecco di chi si tratta

La forza delle idee e la tattica di fronte ai milioni dei top club. Questa la ricetta che consente a squadre dal monte ingaggi e dalle liquidità limitate di arrivare a competere per piazzamenti alti di classifica, dando filo da torcere ai favoriti ai piazzamenti europei. Il caso emblematico dell’ultimo decennio è quello dell’Atalanta di Gasperini che è riuscita a consolidarsi e a confermarsi per diverse stagioni consecutive.

Il Sassuolo è da più di dieci anni una delle più belle e inaspettate sorprese della Serie A e anche se si sono avvicendati diversi tecnici la filosofia di un calcio propositivo non è mai stata abbandonata e ha portato risultati.

Squadre che lottano per la salvezza sono riuscite poi a piazzare colpi importanti, andando a ingaggiare con la formula del prestito top player al tramonto della loro carriera o giovani emergenti che cercano spazio per crescere.

Ad esempio la Salernitana è riuscita a convincere un campione come Frank Ribery a trasferirsi in Campania per dare gli ultimi assaggi di spettacolo prima di dire addio al calcio giocato.

Salernitana e Frosinone, prestiti di giocatori di assoluto livello

Sempre la Salernitana ha riscattato un attaccante dalle enormi potenzialità come Dia, a segno nell’ultimo impegno di campionato e sorpresa della passata stagione con ben 16 reti segnate in Serie A.

Ha sorpreso in queste prime dodici partite il Frosinone di Eusebio Di Francesco, che in rosa ha Reinier, arrivato in prestito dal Real Madrid, e Soulé, accasato per una stagione in Ciociaria dalla Juventus e già protagonista con grandi numeri e giocate da fuoriclasse.

Il Bayern Monaco acquista una giovane stella australiana, il suo futuro in Italia?

Il Bayern Monaco ha annunciato l’acquisto del giovane talento australiano Nestory Irankunda. Il 17enne arriverà il 1 luglio 2024 dall’Adelaide United e firmerà un contratto a partire da quella data.

Non è da escludere che i bavaresi vogliano spedire la stellina in prestito per farsi le ossa prima di tornare più pronto a giocarsi le sue carte all’Allianz Arena. Chissà se un altro club di Serie A si farà avanti per averlo in rosa e per aiutarlo a trovare lo spazio che si merita prima di sbocciare del tutto.