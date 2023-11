Se lo prendono rotto | L’Arabia ha avanzato un’offerta irrinunciabile al fragile top player della Serie A

Nonostante una condizione fisica assai precaria, il top player potrebbe presto volare in Arabia Saudita. Il club di Serie A valuta le offerte.

Con i campionati fermi per lasciare spazio alle gare di qualificazione ad Euro 2024 che vedranno l’Italia di Luciano Spalletti affrontare Macedonia del Nord (venerdì alle 20.45) e Ucraina (lunedì alle 20.45), l’attenzione di tifosi e appassionati si sposta, come accade spesso in questo periodo dell’anno, su voci di calciomercato presunte o reali che vedono coinvolte anche le squadre della nostra Serie A.

Squadre che, in vista della sessione invernale di trattative, stanno già lavorando per soddisfare le richieste dei rispettivi allenatori tanto in entrata quanto in uscita. Se da un lato, infatti, pare improrogabile, per molti tecnici, la necessità di rinforzare la propria squadra, dall’altro c’è anche chi avrebbe già segnalato ai propri presidenti i nomi di quegli elementi non più utili alla causa.

Elementi che, come nel caso specifico che andremo a breve ad esaminare, praticamente sempre indisponibili, avrebbero fatto spazientire tifosi e addetti ai lavori i quali, ormai stanchi di aspettare un ritorno in campo che, anche se si concretizzasse, sarebbe comunque temporaneo, avrebbero chiesto a gran voce la cessione alla società.

Una cessione che, stando a quanto venuto alla luce in queste ore successive allo stop dei campionati, potrebbe clamorosamente concretizzarsi nei prossimi mesi grazie all’interesse di alcune società arabe che starebbero valutando l’acquisto del calciatore in questione per portarlo dritto dritto nella Saudi Pro League.

Serie A, l’Arabia Saudita sbarca a Roma: occhi sul forte ma fragile difensore

In questi giorni che precedono gli impegni dell’Italia di Luciano Spalletti contro Macedonia del Nord e Ucraina, l’attenzione dei tifosi delle squadre italiane è tutta indirizzata al calciomercato. Un calciomercato, la cui sessione invernale si aprirà ufficialmente tra qualche settimana, che vede ora come ora al centro dell’attenzione la Roma di José Mourinho.

Settima in classifica con 18 punti, a meno tre dal quarto posto del Napoli, la società della famiglia Friedkin sarebbe infatti stata contattata da alcune società arabe, interessate a un difensore della rosa del tecnico lusitano, fermo ai box da inizio settembre a causa della tendinite.

Roma, Smalling nel mirino della Saudi Pro Legue

In campo per l’ultima volta lo scorso 1 settembre nel match casalingo perso 1-2 contro il Milan, Chris Smalling è il nome del difensore sul quale avrebbero messo gli occhi alcune società della Saudi Pro League. Nonostante una condizione fisica assai precaria, sarebbero infatti varie le società arabe pronte a tuto pur di strapparlo al club giallorosso.

Centrale nei piani di José Mourinho, ma fisicamente troppo fragile, l’ex Manchester United è diventato ormai da tempo un peso per il club della famiglia Friedkin la quale, visto il forte, nonché clamoroso interesse proveniente dall’Arabia Saudita, potrebbe seriamente prendere in considerazione l’idea di privarsi del difensore che, prossimo ai 34 anni (li compirà il 22 novembre), non è più così tanto utile alla causa.