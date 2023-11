Lo convocano in nazionale? Lo compro | Giuntoli, pazza idea a centrocampo: nome insospettabile

La Juventus alla caccia di un nuovo centrocampista, Cristiano Giuntoli sorprende con un nome che ancora nessuno aveva ipotizzato per i bianconeri

Juventus che arriva alla sosta per le Nazionali al secondo posto in classifica, a sole due lunghezze dall’Inter capolista che affronterà nello scontro diretto della tredicesima giornata di Serie A a San Siro domenica 26 novembre alle ore 20.45. Nessuno nell’ambiente bianconero si aspettava un inizio così positivo di stagione, con i bianconeri reduci da sette risultati utili consecutivi, merito soprattutto dell’ottimo rendimento della linea difensiva.

Contro il Cagliari è arrivata una rete subito dopo sei gare con la porta inviolata ma il match dello scorso fine settimana è stata decisa dai goal di due centrali, Bremer e Daniele Rugani, entrambi in splendida forma.

Continua a non incidere l’attacco, con mister Max Allegri che preferisce ruotare la coppia di titolari dando spazio sia a Dusan Vlahovic che a Milik, Kean e Federico Chiesa, senza dare punti di riferimento agli avversari.

A centrocampo continuano le defezioni, con le assenze di Pogba e di Fagioli che costringono agli straordinari gli altri giocatori presenti in rosa che stanno rispondendo presenti quando sono schierati in campo.

Juventus, dalla Bundesliga arriva l’ultimo nome per il centrocampo

Proprio in mezzo al campo la Juventus è consapevole di dover intervenire già nel mercato di riparazione di gennaio, soprattutto se al giro di boa continuerà a trovarsi a ridosso del vertice della classifica, in piena lotta per la conquista dello Scudetto.

Cristiano Giuntoli potrebbe andare su Promel, centrocampista difensivo in forza all’Hoffenheim in Bundesliga e che sta sorprendendo nelle ultime gare a livello di prestazioni. Il classe ’95 è stato, infatti, convocato per la prima volta con la Nazionale tedesca.

Samardzic e De Paul i sogni per la trequarti bianconera

La Juve, nel frattempo, non molla la presa per Samardzic che si sta dimostrando un giocatore di enorme qualità con l’Udinese che sta ricominciando a macinare punti con il ritorno in panchina di Cioffi. Da non dimenticare nemmeno l’ipotesi Rodrigo De Paul, più difficile da concretizzare dato il costo del cartellino del talento argentino.

Manca ancora un mezzo all’apertura della nuova sessione di calciomercato e gli scout bianconeri sono al lavoro per individuare i profili migliori per rinforzare la mediana di Allegri che intanto dovrà continuare con questo ruolino di marcia soddisfacente.