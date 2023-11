Mourinho, arrivati al punto di rottura | Questa volta Pinto è stanco: intervento immediato

Clima teso tra José Mourinho e la Roma dopo il derby concluso con un pareggio che ha deluso tutto l’ambiente giallorosso, ecco cosa è successo

Pareggio a reti inviolate nel primo atteso derby della stagione tra Lazio e Roma. Dopo un primo tempo dinamico, con occasioni da ambo le parti, i reciproci impegni europei di entrambe le squadre si sono sentite nelle gambe dei giocatori in campo e il risultato è diventato così inevitabile. Giallorossi subito pericolosi grazie alla spinta sulle fasce di Spinazzola ma poi l’attacco si è spento, senza che Romelu Lukaku riuscisse a imporsi in area di rigore avversaria.

Nel post partita il tecnico portoghese della Roma José Mourinho ha duramente criticato l’atteggiamento di Pedro: “Un giocatore fantastico che poteva anche fare nuoto, si butta in piscina in modo fantastico“.

Roma fortunata in occasione del palo colpito da Luis Alberto con un pregevole tiro a giro dal limite e Rui Patricio decisivo a respingere un pericoloso colpo di testa. Alla fine il pareggio è il risultato più giusto ma che scontenta tutti.

I passi falsi di Atalanta, Bologna e Napoli avvicinano però le due squadre della Capitale al quarto posto, obiettivo stagionale, adesso distante solo tre e quattro punti, a testimonianza di un campionato equilibrato.

Smalling ancora indisponibile, per lui si prolunga il rientro in campo

Continuano intanto a preoccupare le condizioni di Chris Smalling perché la sua assenza potrebbe prolungarsi dopo la pausa per le Nazionali con l’inglese che non scende in campo da metà settembre quando i giallorossi hanno affrontato il Milan allo Stadio Olimpico.

Il responso dell’equipe medico è stato quello di una condropatia al tendine rotuleo e relativa usura della cartilagine che si doveva risolvere senza troppe difficoltà. Adesso dovrà sottoporsi a delle infiltrazioni per cercare di alleviare il dolore e rientrerà in gruppo.

Pinto al lavoro per un nuovo centrale, i possibili nomi

Intanto Tiago Pinto sta già lavorando per dare a Josè Mourinho un nuovo centrale. I nomi sul tavolo sono quelli di Kiwior dell’Arsenal, Dragusin del Genoa, che ha deciso con la sua rete la sfida salvezza dello scorso venerdì che ha visto il Grifone battere il Verona a Marassi, e Dier del Tottenham, in scadenza di contratto con gli Spurs.

Smalling, invece, potrebbe valutare la cessione, soprattutto se arrivasse un’offerta da qualche club saudita con conseguente proposta di un ricco ingaggio.