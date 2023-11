Prendono l’erede di Veron | Ausilio, colpo da fantascienza: bruciano la concorrenza del Real

L’Inter si assicura l’erede di Veron. Piero Ausilio sta trattando per portare all’Inter il promettente centrocampista, ecco di chi si tratta.

Inter che si conferma in testa alla classifica prima della nuova sosta per gli impegni delle Nazionali e alla dodicesima giornata di campionato a inseguire i nerazzurri resta la Juventus, in attesa dello scontro diretto che si terrà all’Allianz Stadium di Torino tra due weekend. Milan e Napoli non sono riusciti al momento a tenere il passo delle due rivali che continuano a vincere senza troppi passi falsi.

La squadra guidata da Simone Inzaghi ha battuto nel fine settimana a San Siro il temibile Frosinone di Eusebio Di Francesco, ricco di giovani talenti che non avevano niente da perdere e che sono venuti a giocare a viso aperto contro la capolista.

A decidere la gara una prodezza del terzino Di Marco che ha segnato da centrocampo e un rigore siglato a inizio ripresa, con la gara che è stata così messa in ghiaccio e gestita sino al triplice fischio finale.

Inter che nel frattempo inizia a progettare il suo futuro e uno dei ruoli cruciali sarà la trequarti. Mkhitaryan continua a dare garanzie ma la carta d’identità parla chiaro e costringe la dirigenza a pensare a un sostituto.

L’Inter interessato al talento brasiliano Gabriel Moscardo

Un possibile investimento in prospettiva riguarda Gabriel Moscardo, stellina del Corinthians. Su di lui l’interesse del Chelsea e del Barcellona, anche se potrebbe farsi avanti anche il Real Madrid che ha già acquistato Endrick del Palmeiras.

Il centrocampista classe 2006 sarebbe un possibile colpo per il futuro dell’Inter anche se la concorrenza è già agguerrita e andrà convinto il giocatore a sposare il progetto nerazzurro, con la volontà di darli il giusto spazio.

L’Inter e i tanti campioni provenienti dal Sud America

L’Inter ha avuto in passato un grande fiuto riguardo a talenti provenienti dal Sud America. Per caratteristiche tecniche ricorda Juan Veron, mediano argentino. Come non citare anche Alvaro Recoba e Adriano, autentici fuoriclasse che hanno fatto impazzire le difese della Serie A nel primo decennio del secolo.

Julio Cesar e Diego Milito, poi, sono stati grandi protagonisti dello storico Triplete con José Mourinho in panchina, con parate importanti per l’estremo difensore e reti decisive per il bomber. Adesso tocca a Piero Ausilio e Beppe Marotta portare ad Appiano Gentile un altro campione.