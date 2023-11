“Facciamo l’amore tutti i giorni, ma…” | Sergio Ramos e la piccante rivelazione della moglie

Pilar Rubio e l’intimità con Sergio Ramos. Le rivelazioni piccanti della moglie dell’ex difensore del Real Madrid sono da mordersi le mani.

Ritornato ufficialmente al Siviglia lo scorso 4 settembre, dopo due anni pressoché opachi con la maglia del Paris Saint Germain addosso, Sergio Ramos si gode la sua seconda esperienza in Andalusia a distanza di 18 anni dalla fine della prima.

Passato dal club biancorosso al Real Madrid nel lontano 2005 per ben 25 milioni di euro, il difensore classe ’86 sul prato del Bernabeu ha impiegato poco tempo per affermarsi come uno dei difensori più forti d’Europa e del Mondo. Intoccabile per tutti gli allenatori passati per Valdebebas, nella capitale spagnola il 37enne nato a Camas ha vinto tutto quello che c’era da vincere.

Cinque campionati spagnoli, due Coppe del Re, quattro Supercoppe di Spagna, quattro Champions League, tre Supercoppe Europee e quattro Coppe del Mondo per club costituiscono infatti il formidabile palmares madridista di Sergio Ramos il quale, passato al Paris Saint Germain nel luglio 2021, ha anche portato a casa due campionati francesi e una Supercoppa di Francia.

Un palmares ricchissimo, quello composto dai trofei conquistati con le squadre di club dall’ex numero quattro dei blancos, al quale si aggiungono i due Europei (2008 e 2012) e il Mondiale (2010) vinti da protagonista con la maglia della Spagna.

Tanti successi e una moglie bellissima sempre accanto: il segreto di Sergio Ramos si chiama Pilar Rubio

Considerato uno dei migliori difensori centrali della storia, capace di segnare ben 135 gol tra squadre di club e nazionale spagnola, Sergio Ramos il suo gol più bello e importante lo ha forse messo a segno fuori dal campo nel momento in cui ha deciso di legarsi alla bellissima Pilar Rubio.

Fidanzatisi nel 2012, l’ex Real Madrid e la nota conduttrice, giornalista e attrice, come gli amanti del gossip sicuramente ricorderanno, sono convolati a nozze il 15 giugno 2019 nella Cattedrale di Siviglia. Un matrimonio, celebrato alla presenza di circa 500 invitati, che ha suggellato un’unione tutt’oggi felicissima dalla quale sono venuti alla luce i quattro figli della coppia: Sergio Jr, Marco, Alejandro e Maximo Adriano.

Pilar Rubio senza freni: “Io e Sergio lo facciamo tutti i giorni, tranne quando… “

Chioma scura e occhi di ghiaccio, Pilar Rubio, come detto, è sicuramente il gol più bello e importante messo a segno da Sergio Ramos nella sua carriera. Tornato al Siviglia, dopo gli anni vincenti al Real Madrid e la parentesi poco soddisfacente al Paris Saint Germain, il classe ’86 ha messo in bacheca, nel corso del tempo, un’infinita serie di trofei, alcuni dei quali festeggiati proprio in compagnia della bellissima e affascinante classe ’78 alla quale è legato in matrimonio dal 2019.

Un matrimonio, vissuto tuttora felicemente dalla coppia la quale, stando a quanto rivelato dalla stessa 45enne spagnola in un’intervista, si concede quotidianamente a rapporti sessuali che solo i suoi impegni lavorativi a Madrid possono impedire.