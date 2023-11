Vieri, la foto dell’ex ti ha lasciato senza fiato | La Canalis come non aveva mai osato farsi vedere

Un passato con Christian Vieri e l’attuale vita oltreoceano: Elisabetta Canalis più in forma che mai. Le ultime foto pubblicate su Instagram sono da togliere il fiato.

Quella tra il calciatore e la velina era la storia d’amore tipo che, tra la fine degli anni novanta e gli inizi del nuovo millennio, univa indissolubilmente il mondo dello spettacolo e quello dello sport. Un tipo di storia, questo, che nel corso degli anni ha visto unirsi e separarsi tantissime coppie alcune delle quali, resistendo alla prova del tempo, sono tuttora impresse nella mente di coloro i quali ne seguivano quasi affettuosamente le vicende.

Coppie come quella formata da Elisabetta Canalis e Christian Vieri che, simbolo per eccellenza dell’unione tra il calciatore e la velina, ha riempito per anni le pagine dei rotocalchi gossippari italiani. Una storia d’amore nata, come detto, agli inizi del duemila, quando Striscia La Notizia dominava la scena serale della tv degli italiani anche grazie, e forse soprattutto, alla bellezza della mora Elisabetta accanto alla quale figurava l’altrettanto bella, però bionda, Maddalena Corvaglia.

Una storia d’amore travagliata, quella tra l’allora bomber dell’Inter e la giovane ballerina, che non ebbe mai modo di decollare definitivamente a causa dei reiterati tradimenti del calciatore che, come ammesso in seguito dalla stessa Canalis, non era molto bravo a nascondere le tracce delle sue tresche.

Un amore, finito quindi presto nel dimenticatoio, in seguito al quale la showgirl classe ’78 ha avuto modo di vivere nuove relazioni, in maniera sicuramente più matura, tra le quali si ricorda certamente quella con l’attore americano George Clooney al quale è stata legata dal luglio 2009 al giugno 2011.

Elisabetta Canalis, dal calcio alla medicina, passando per il cinema: la showgirl sarda è di nuovo single

Elisabbetta Canalis è di nuovo single: è questa la notizia attorno alla quale, ormai da qualche mese, continua a ruotare l’attenzione dei fan della showgirl. Una showgirl che, messa in archivio la storia d’amore giovanile con Christian Vieri ha poi avuto modo, come detto, di legarsi, nell’estate 2009, all’attore George Clooney, prima della rottura concretizzatasi nel giugno di 12 anni fa.

Una rottura, dopo due anni di fidanzamento, in seguito alla quale la 45enne sarda ha dovuto aspettare due anni prima di legarsi nuovamente a un uomo, il chirurgo americano Brian Perri che, sposato nella sua Alghero nel 2014, è diventato recentemente ex in seguito al divorzio ufficializzato il 3 luglio scorso. I due hanno avuto una figlia insieme, di nome Skyler Eva, nata a Los Angeles il 29 settembre 2015.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Elisabetta Canalis, curve da capogiro: l’ex velina si mostra in splendida forma su Instagram

Archiviato il divorzio dal chirurgo statunitense, Brian Perri, Elisabetta Canalis si gode, ora come ora, la sua vita da single a Los Angeles. Una città, quella californiana, per le cui strade la bella showgirl ha deciso di farsi scattare alcune foto che la ritraggano sorridente e in splendida forma.

Foto, pubblicate su Instagram nella giornata di giovedì, in cui l’ex velina, tra uno scatto in strada e un paio in un ristorante, indossa un maglioncino e una gonna di colore bianco, un paio di stivali scuri e una borsa caratterizzata da due diverse tonalità di marrone. Il look perfetto, tra sensualità ed eleganza, per una donna bella e affascinante come Elisabetta Canalis.