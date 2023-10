Pioli, la notizia dall’infermeria è shock | Ma a lui fa comodo: un problema in meno

Dall’infermeria notizia sorprendente per il Milan: l’infortunio in vista del Genoa fa sussultare Stefano Pioli, che ora ha un pensiero in meno.

Situazione delicata in casa Milan per quanto riguarda l’infermeria. Sono quattro i giocatori dei rossoneri fermi causa infortunio e di cui Stefano Pioli non potrà disporre in questo concitato momento di impegni ravvicinati tra Serie A e Champions League. Il doppio pareggio senza reti in Europa complica il passaggio del turno in un girone di ferro che vede come avversari dei rossoneri il Newcastle, il Paris Saint Germain e il Borussia Dortmund.

Ma andiamo nei dettagli a scoprire chi al momento dovrà stare lontano dal terreno di gioco, a partire da Bennacer. Il regista è rimasto infortunato nel primo tempo dell’Euro derby d’andata contro l’Inter lo scorso 10 maggio e il suo rientro è previsto per inizio 2024, sempre se non sarà convocato in extremis per la Coppa d’Africa.

Per lui una lesione al bicipite femorale. Altri tre, invece, saranno di nuovo a disposizione di mister Stefano Pioli entro la fine di ottobre. Questi sono Kalulu, Krunic e Loftus-Cheek.

Nel frattempo anche le seconde linee si sono mostrate all’altezza della situazione. Ha sorpreso il rendimento di Adli, così come quello di Okafor che ha consentito a Giroud di rifiatare.

Retegui salta il Milan, fastidio al ginocchio per il bomber

In vista del difficile impegno di campionato sul campo del Genoa però arriva una buona notizia per il Milan. Infatti la squadra di Alberto Gilardino dovrà fare a meno di Retegui. La punta naturalizzata italiana è uscito a Udine per un colpo subito al ginocchio e la sua presenza è in forte dubbio.

Al suo posto potrebbe giocare Puscas oppure Junior Messias, ex di turno, insieme al confermato Gudmundsson, reduce da una doppietta proprio a Udine, e in un ottimo momento di forma.

Il Genoa rimaneggiato a centrocampo, le situazioni da valutare

In generale il Genoa ha delle defezioni a centrocampo. Infatti Stefano Sabelli non è stato convocato per la sfida in Friuli a causa di un problema alla caviglia mentre sono sicuramente indisponibili Milan Badelj e Kevin Strootman, entrambi usciti nel primo tempo della partita giocata in casa contro la Roma.

La speranza di mister Gilardino è quella di recuperare tutti e tre per la gara prevista per il 22 ottobre sul campo dell’Atalanta che si disputerà dopo la sosta per le Nazionali.