Mazzarri, il ritorno in panchina è da brividi | Approda in Europa League col club storico

L’ex tecnico di Napoli e Inter nelle ultime stagioni ha vissuto esperienze negative, ma ora è pronto a rimettersi in gioco in un grande club.

Una carriera che era partita sotto i migliori auspici e che aveva fatto intravedere grandi cose, ma che ultimamente si è un po’ fermata, ricevendo brutte battute d’arresto anche, purtroppo, una dietro l’altra. Walter Mazzarri ha collezionato quasi 500 panchine in Serie A e anche due finali di Coppa Italia, di cui una vinta con il Napoli.

Le sue grandi stagioni sono quelle vissute a Livorno, dove ottiene la promozione dalla Serie B alla Serie A; alla Reggina, con cui nel 2006/2007 compie una vera e propria impresa, riuscendola a salvare la squadra nonostante gli undici punti di penalizzazione; alla Sampdoria, con cui ottiene una storica qualificazione alla Coppa Uefa ed una finale di Coppa Italia; ed al Napoli, con cui riesce a tornare in Champions League, lottare per lo Scudetto e vincere, come detto prima, proprio la Coppa Italia.

Dopo queste esperienze, però, Mazzarri fallisce il salto di qualità da allenatore dell’Inter e in nerazzurro vive stagioni piene di polemiche e critiche feroci da parte dei sostenitori interisti. Durante il primo anno riesce a fatica a piazzare il club milanese in uno dei posti che valgono l’Europa League, ma durante il secondo parte malissimo e viene esonerato a novembre.

Un’esperienza negativa, quindi, che però non sarà l’unica. Dopo l’esonero in nerazzurro, infatti, Mazzarri collezionerà altri due esoneri ed una rescissione consensuale del contratto. Quest’ultima formula arriva dopo la stagione 2016/2017 in Premier League con il Watford. Il tecnico italiano riesce a salvare la squadra, ma a fine stagione annuncia alla società di non voler più proseguire il rapporto.

Mazzarri, le ultime esperienze fallimentari

Seguiranno i due esoneri di Torino e Cagliari. Con i granata vive una prima buona stagione, sfiorando l’Europa League, ma poi viene esonerato, in quella successiva, a febbraio 2020, dopo due brutte sconfitte contro Atalanta e Lecce. Con il club sardo invece è un disastro e, dopo sette sconfitte in otto partite, e la squadra in zona retrocessione, viene sollevato dall’incarico a maggio 2022.

Riassumendo possiamo dire che Walter Mazzarri, ma soprattutto il suo calcio, non vanno più di moda. Un calcio poco propositivo, molto speculativo e sparagnino che, soprattutto dai suoi anni all’Inter in poi, non ha più prodotto i risultati sperati. Il tecnico toscano, infatti, ormai è più famoso per i meme sui social con le sue espressioni ed il suo volto che per le sue esperienze in panchina.

Mazzarri, nuova esperienza in panchina?

Per Walter Mazzarri, però, potrebbe arrivare presto una nuova chance e sarebbe di quelle davvero importanti. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, sarebbero interessati al tecnico italiano i Rangers di Glasgow.

Il club scozzese, dopo un’inizio di stagione complicato, ha esonerato l’ormai ex tecnico, Michael Beale ed ora è alla ricerca di un sostituto. Il nome che circola maggiormente è quello di Steven Gerrard, ma nelle ultime ore prende quota anche quello di Walter Mazzarri che, dopo l’esperienza al Watford, tornerebbe in terra britannica.