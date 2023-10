Chiesa, non è possibile | Lui fuori e dentro un 18enne: l’ennesima ‘allegrata’ in arrivo

Massimiliano Allegri cambia tutto. Nel derby out Federico Chiesa. Nonostante le buone prestazioni, il 7 bianconero non prenderà parte al match col Torino.

Inizio migliore non poteva esserci per Federico Chiesa: tornato completamente a disposizione di Massimiliano Allegri dopo i guai fisici dello scorso anno, il classe ’97 si è ripreso il suo posto al centro dell’attacco della Juventus a suon di gol e ottime prestazioni.

Se nella stagione passata, le reti mese a segno tra Serie A, Coppa Italia, Champions League ed Europa League erano state complessivamente quattro, la musica, almeno in questo primo scorcio della stagione 2023-2024, pare essere completamente cambiata. Quattro, infatti, sono i gol che l’ex Fiorentina ha messo a segno solo nelle prime sette partite di questo campionato.

Sette partite, di cui tre disputate fino al 90′ (roba impensabile l’anno scorso), che hanno confermato come il 25enne figlio d’arte (compirà 26 anni il prossimo 25 ottobre) possa essere veramente l’arma in più di una Vecchia Signora che punta fortemente al ritorno in Champions League dopo un anno di digiuno.

Una Champions League che, vista anche l’assenza di impegni infrasettimanali legati alle coppe europee, è l’obiettivo dichiarato della società piemontese la quale, soprattutto a livello economico, non può certamente permettersi di restare fuori dalla competizione continentale più importante per due anni di fila.

Juventus, Chiesa verso il forfait: contro il Torino non ci sarà

Dopo Dusan Vlahovic, che quasi sicuramente non ci sarà contro il Torino, nel match in programma domani alle 18.00 all’Allianz Stadium, anche Federico Chiesa potrebbe presto dare forfait e quindi non prendere parte alla stracittadina contro i granata.

Stando a quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante bianconero avrebbe infatti accusato un fastidio durante l’ultimo allenamento che potrebbe costringere Allegri a non rischiarlo questo pomeriggio. Il tecnico toscano ha quindi già fatto sapere di essere pronto al cambio modulo: contro il Toro si va verso il 3-5-1-1.

Juventus, contro il Torino si va verso il 3-5-1-1: spazio a Yildiz

Come anticipato, qualora Federico Chiesa dovesse dare forfait, contro il Torino, Massimiliano Allegri dovrebbe cambiare modulo, schierando la sua Juventus con un insolito 3-5-1-1. In attacco spazio a uno tra Kean e Milik per sostituire Vlahovic, mentre sulla trequarti dovrebbe trovare spazio il giovane, Kenan Yildiz.

Impiegato già nei match contro Udinese, Bologna ed Atalanta, il classe 2005 potrebbe infatti partire titolare domani pomeriggio contro il Torino. Il ballottaggio con Miretti per un posto sulla trequarti lo vede attualmente in vantaggio, ma per averne certezza bisognerà aspettare il momento in cui Allegri scioglierà le riserve. Uno scioglimento che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.