Garcia, è una valle di lacrime | Dopo Osimhen scoppia un nuovo caso: tutti e 3 in tribuna

Dopo il caso del nigeriano, non ancora risolto del tutto, ancora problemi per il tecnico francese in vista del match contro la Fiorentina.

Dopo la tempesta, almeno in campo per il Napoli sembra essere tornato il sereno. Le due convincenti vittorie in campionato contro Udinese e Lecce e la buona prova, seppur terminata con la sconfitta, in Champions contro il Real Madrid, hanno riacceso l’entusiasmo in casa dei Campioni d’Italia.

Continua a far discutere però il caso Victor Osimhen. Sono passate circa due settimane dal video pubblicato su Tik Tok che prendeva in giro il nigeriano dopo l’errore dal dischetto di Bologna e, nel frattempo, sono arrivati i suoi due gol contro Udinese e Lecce, accompagnati dalla mancata esultanza e il voler lasciare ai compagni la possibilità di battere i rigori che sono stati fischiati al Napoli dopo la sfida del Dall’Ara.

Atteggiamenti che comunque fanno discutere e che non spengono del tutto le polemiche che si erano create dopo l’uscita del video della discordia, la cancellazione di tutte le foto con la maglia del Napoli sul profilo Instagram parte dello stesso Osimhen e le dichiarazioni al veleno del procuratore del calciatore, Calenda, che aveva minacciato querele e denunce nei confronti della società.

Così, come non hanno convinto del tutto le scuse della società sulla fuoriuscita del video che, secondo molti, sono state pubblicate con colpevole ritardo. In tutto questo non si può non accennare alle dichiarazioni, rilasciate a Sportitalia, da parte di Austin Okon-Akpan, giornalista nigeriano di Channels Tv che ha parlato di razzismo verso Osimhen da parte del club partenopeo, danni psicologici nei confronti del calciatore e gli ha consigliato di lasciare immediatamente gli azzurri.

Caso Osimhen, rinnovo lontanissimo

Una situazione alquanto ingarbugliata a cui, almeno per adesso, Osimhen ha risposto con due gol e una buona prestazione contro il Real Madrid. Caso che però è ben lontano dall’essere risolto anche se si considera lo stallo in cui versa il discorso legato al rinnovo del bomber nigeriano con il Napoli.

L’attuale contratto scade nel giugno 2025 e i dialoghi per prolungarlo si sono interrotti da tempo. Di certo questa situazione che si è creata nelle ultime settimane non aiuterà una riapertura della trattativa, anzi. La strada sembra ormai segnata e, se non a gennaio, Osimhen sembra destinato a lasciare Napoli in estate.

Napoli, non solo Osimhen. Altri problemi per Garcia

Non sarà facile, quindi, per Rudi Garcia gestire anche quest’altra grana che di certo non è stata e non è l’unica a cui deve far fronte. In vista dell’importante match di campionato contro la lanciatissima Fiorentina (terza in classifica a pari punti con il Napoli) di domenica sera, infatti, l’ex tecnico della Roma deve fare i conti anche con alcuni problemi di formazione.

Dopo la gara contro il Real Madrid, infatti, i partenopei sono tornati ad allenarsi e Garcia deve fare i conti ancora con le assenze di Gollini, Juan Jesus e Rrahmani. I tre non si sono ancora allenati con il gruppo e difficilmente saranno a disposizione per la sfida contro i viola. Un problema sarà soprattutto l’assenza dei due difensori che costringerà il tecnico napoletano a delle scelte obbligate per ciò che riguarda la difesa, con i soli Natan e Ostigard a disposizione.