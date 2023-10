Inzaghi, che disastro con Bisseck: non gioca mai | E lui sbotta: “Avrebbero potuto dirmelo prima”

Primi mugugni in casa Inter: Yann Bisseck accusa Inzaghi. Il tedesco sbotta perché vorrebbe giocare di più, ma in nerazzurro nessuno ha il posto assicurato.

Archiviato il successo di martedì sera contro il Benfica di Roger Schmidt, è di nuovo per tempo per l’Inter di Simone Inzaghi di pensare al campionato e quindi alla sfida interna di domani pomeriggio contro il Bologna dell’ex Thiago Motta.

Una sfida, quella contro i felsinei reduci dall’ottima vittoria della settimana scorsa contro l’Empoli, che i nerazzurri saranno chiamati ovviamente a vincere per confermarsi in cima alla classifica della Serie A. Una classifica che il Biscione guida attualmente (in coabitazione coi cugini del Milan) con il miglior attacco (19 reti segnate) e soprattutto la miglior difesa (appena 3 gol subiti).

Proprio il reparto arretrato della formazione meneghina si è rivelato, in queste prime uscite, quasi del tutto impenetrabile. Se si escludono, infatti, l’errore di Bastoni contro la Real Sociedad e i due gol incassati dal Sassuolo, Simone Inzaghi può considerarsi sicuramente soddisfatto delle prestazioni dei suoi difensori in questo primo scorcio di stagione.

Un primo scorcio di stagione nel quale, chi più chi meno, ha avuto la possibilità di scendere in campo per dire la sua. Certo, c’è chi ha giocato di più e chi di meno, ma il tecnico piacentino è sempre stato chiaro sull’impiego dei suoi giocatori: all’Inter nessuno è titolare, il posto in campo va guadagnato e meritato.

Inter, Bisseck è già un flop? Inzaghi non lo considera

Di difensori di qualità ed esperienza l’Inter ne è piena: da Dimarco ad Acerbi, passando per De Vrij e Bastoni, fino ad arrivare a Dumfries e Pavard. Una difesa solidissima (appena 4 gol subiti tra Serie A e Champions League), della quale fanno certamente parte anche Darmian, Carlos Augusto e Cuadrado, nelle cui rotazioni sembra non esserci però spazio per Yann Bisseck.

Acquistato in estate, per appena sette milioni di euro, dai danesi dell’Aarhus, il classe 2000 tedesco pare non essere tenuto particolarmente in considerazione da Simone Inzaghi il quale, finora, gli ha concesso appena sette minuti nella sfida vinta 2-0 col Monza lo scorso 19 agosto. Da lì in poi, infatti, considerando anche i due impegni di Champions League contro Real Sociedad e Benfica, il 22enne nato a Colonia ha inanellato ben otto panchine di fila.

Inter, Bisseck rompe il silenzio: “Società lontana, nessun aiuto”

Intervistato da GeissBlog, Bisseck, ora all’Inter, parlando del suo passato ha ricordato la sua esperienza non proprio felice al Colonia: “Quando ero in prestito in Olanda la società non mi ha quasi mai parlato. Avrei voluto che qualcuno si interessasse a me e i miei compagni. Avrebbero potuto dircelo prima che non avevamo le qualità necessarie. Non mi sentivo il benvenuto“.

Il difensore dell’under 21 tedesca, proseguendo, ha poi aggiunto: “Quando il club retrocesse, pensavo che sarei stato parte del processo di ricostruzione, ma una volta al campo il tecnico Beginning mi disse chiaramente che non mi avrebbe fatto giocare. Ho imparato le lezione. Fortunatamente poi è andato tutto bene, quindi non porto rancore“.