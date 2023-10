Clamoroso: dopo i gol in Champions, finisce in carcere | Disgrazia per il campione del mondo

Un altro calciatore finisce nei guai per accuse penali nei suoi confronti. Pesante condanna a quattro anni per lui.

Sono costantemente in aumento i casi di accuse penali, condanne o comunque di calciatori che finiscono nei guai con la legge. Negli ultimi anni quella più ricorrente è senza ombra di dubbio l’accusa di violenze domestiche o violenze sessuale nei confronti di giocatori ancora in attività.

Dopo il caso Cristiano Ronaldo che fu accusato qualche anno fa di violenza sessuale, ma poi fu scagionato da ogni accusa, i casi più illustri sono quelli che riguardano Mason Greenwood, che all’epoca dei fatti militava nel Manchester United, Antony, da poco reintegrato sempre con i Red Devils, Gylfi Sigurdsson e Dani Alves.

Il giovane inglese ha perso quasi due anni della sua carriera, costantemente in ascesa e decisamente promettente, perché accusato di violenza sessuale. Il Manchester United lo ha sospeso e messo fuori rosa e in estate il ragazzo, dopo essere risultato innocente, è passato in prestito al Getafe. Il brasiliano Antony, invece, è stato da poco reintegrato dallo United dopo l’accusa di violenze mossa dalla sua ex.

L’islandese era una stella assoluta dell’Everton e della sua Nazionale. Lo scandalo, sempre per l’accusa di violenza sessuale, che lo ha investito è stato determinante per fargli perdere tutto. Ora, anche lui è stato scagionato da ogni accusa ed è ripartito dal piccolo Lyngby. Diverso il discorso che riguarda Dani Alves. Il campione brasiliano si trova attualmente in carcere con la pesante accusa di violenza sessuale.

Dai gol in Champions agli ultimi anni

Un altro calciatore che sta avendo problemi con la legge è Santiago Mina Lorenzo, conosciuto più semplicemente come Santi Mina. L’attaccante spagnolo, 27enne, è attualmente svincolato, ma ha vissuto gli anni migliori della sua carriera dal 2015 al 2019 quando militava nel Valencia.

Con quella maglia, nella stagione 2018/2019, ha anche realizzato due reti in Champions League. 42 gol totali, in tutte le competizioni, con la maglia del Valencia, ma anche con quella del Celta Vigo, club per cui ha giocato prima e dopo l’esperienza valenciana e ultimo club proprietario del suo cartellino.

L’interesse della Sampdoria e la condanna penale

L’ultima stagione Santi Mina l’ha passata in prestito al club saudita dell’Al-Shabab. Dopo l’esperienza saudita l’attaccante spagnolo è tornato in Spagna, ma il suo contratto con il Celta Vigo è terminato ed ora si trova senza squadra. In estate hanno pensato a lui diversi club, tra cui la Sampdoria del campione del mondo 2006 Andrea Pirlo.

Il club doriano è stato vicinissimo a tesserare l’ex Valencia e Celta Vigo, ma ha incontrato il parere negativo dei propri tifosi che hanno espresso tutto il loro disappunto circa l’arrivo di Santi Mina a causa di una condanna a quattro anni che pende sul capo della punta iberica. A dicembre 2019, infatti, fu rinviato a giudizio insieme all’ex compagno Goldar a seguito di chiusura indagini su una violenza sessuale. Quest’accusa cadde durante il processo, ma rimase quella di abuso, a seguito della quale il calciatore è stato condannato a quattro anni di carcere e al versamento di 50mila euro come risarcimento per la vittima.