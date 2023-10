Dalla prossima vai in tribuna | Catastrofe nerazzurra: fuori il difensore a tempo indeterminato

Brutto stop per i nerazzurri, il difensore centrale sarà fuori dal campo per diverso tempo, si attendono gli accertamenti medici

L’Atalanta è riuscita a vincere sul difficile campo dello Sporting Lisbona nel secondo impegno del girone di Europa League, mettendo un’ipoteca sul passaggio ai sedicesimi e balzando al vertice della classifica. Una vittoria prestigiosa ottenuta grazie alle reti di due difensori italiani, Scalvini e Ruggeri, per la felicità anche del commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti che potrà contare su di loro per gli impegni di metà mese.

Anche in Serie A i bergamaschi hanno iniziato in modo convincente la stagione con 12 punti conquistati in 7 partite e la zona Champions distante solo due lunghezze, occupata al momento dal trio composto da Napoli, Fiorentina e Juventus.

Proprio contro i bianconeri è arrivato un pareggio a reti inviolate nell’ultima partita dello scorso fine settimana, con diverse occasioni non concretizzate e un punto che comunque muove la classifica e dà continuità al buon rendimento della squadra guidata da Gasperini.

Diversi acquisti dalla sessione estiva del mercato per una rosa che ogni anno viene rinnovata senza però perdere competitività e con giovani talenti che trovano negli schemi del mister e nell’ambiente il modo migliorare per esplodere e poi essere ceduti ai top club europei.

Djimsiti infortunato, per lui previsto un lungo stop, le ultime

La spedizione vincente di Lisbona porta con sé però una brutta notizia. Il difensore centrale Djimsiti è uscito dal campo a causa di un infortunio e, in attesa della diagnosi esatta da parte dello staff medico atalantino, si prevede per lui un lungo stop.

In questo inizio di Serie A sono molti i difensori ad avere subito problemi fisici e a dover stare lontani dal terreno di gioco, dalla Roma che deve rinunciare al perno del reparto arretrato, Smalling, al Milan che dovrà fare a meno almeno fino al termine del mese di ottobre a Kalulu.

La difesa continua a essere fondamentale nel calcio

Se per decenni il calcio italiano veniva etichettato come catenacciario, molti tecnici hanno evoluto il proprio gioco, provando a offendere con decisione e mettendo in secondo piano l’attenzione nei confronti del reparto arretrato.

Nonostante questo, almeno nella nostra Serie A, i campionati sono vinti nella maggior parte dei casi dalla difesa meno battuta, a testimonianza di quando la solidità dei centrali e l’affidabilità del portiere continuino a essere imprescindibili per ottenere trofei.