Lo annuncia così: Messi come Maradona | Finisce la carriera dove Diego divenne grande

Messi come Maradona: l’annuncio all’improvviso. La Pulce lascia l’Inter Miami e cambia club, facendo sognare i tifosi.

Continua, seppur ancora per poco, l’avventura di Lionel Messi con la maglia dell’Inter Miami di David Beckham. Ingaggiato a parametro zero dallo Spice Boy, dopo l’addio al Paris Saint Germain dello scorso giugno, la Pulce ha avuto un impatto straordinario dalle parti di Miami.

In gol su punizione già alla prima partita disputata con la maglia rosanero degli statunitensi, in occasione del match vinto 2-1 al 94′ proprio grazie alla sua rete contro il Cruz Azul in Leagues Cup, il classe ’87 di Rosario ha sicuramente giocato un ruolo fondamentale nella vittoria della competizione da parte dei suoi.

Dieci gol in sette presenze complessive sono stati infatti il bottino con il quale l’ex numero 10 del Barcellona ha aiutato l’Inter Miami a vincere il primo titolo internazionale, nonché il primo in assoluto, della sua storia. Un titolo che, unito alla semplice presenza di Messi in campo, ha aumentato l’attaccamento dei tifosi alla squadra.

Una squadra che, seppur in difficoltà nella Eastern Conference della Major League (i rosanero occupano la terzultima posizione), è ora sulla bocca non solo dei propri supporter, ma anche su quella di semplici appassionati che hanno iniziato a seguire sui social il team e a comprare magliette con il cognome Messi e il numero dieci stampato sulla schiena.

Messi come Maradona: dèi del calcio al servizio dell’Argentina

Di paragoni tra Lionel Messi e Diego Armando Maradona ne sono stati fatti a bizzeffe e, molto probabilmente, sempre se ne faranno. Due calciatori, due dèi del gioco del calcio, che in epoche diverse hanno fatto divertire milioni di tifosi. Due fenomeni i quali hanno avuto l’onore e le capacità di portare l’Argentina sul tetto del mondo: Maradona nel 1986 in Messico, Messi nel 2022 in Qatar.

Entrambi con una finale persa contro la Germania (il primo in Italia nel 1990, il secondo in Brasile nel 2014), entrambi con un passato con addosso la maglia del Barcellona. Coincidenze particolari, queste, alle quali se ne aggiungerà presto un’altra: stando infatti a quanto rivelato da ElNacional.cat, Messi è pronto lasciare Miami per far ritorno al Newell’s Old Boys, il suo primo club, il club dove maturò Maradona nella stagione 1993-1994.

Messi, annunciato l’addio all’Inter Miami: la Pulce torna a casa

Ancora due anni in Major League, fino alla scadenza del contratto fissata al 2025, dopodiché niente rinnovo. Lionel Messi ha deciso: la sua carriera non terminerà negli Stati Uniti, ma in Argentina, nella sua Rosario, al servizio di quel Newell’s Old Boys che, prima del Barcellona, è stata casa sua.

Una casa che non vede l’ora di riabbracciarlo a distanza di 23 anni dall’addio forzato dovuto ai problemi di salute della Pulce per le cui cure la società argentina non aveva le risorse economiche necessarie. Cure delle quali, gli appassionati sicuramente ricorderanno, si fece carico il Barcellona del ds Carles Rexach, che grazie a quel famoso contratto firmato su un tovagliolo di carta diede il via alla leggenda di Lionel Messi.