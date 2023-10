Giuntoli, la fumata bianca dopo la call con Carnevali | Ad Allegri serviva come il pane

Tra la Juventus e il Sassuolo un nuovo possibile affare di mercato, Cristiano Giuntoli e Carnevali in contatto, trattativa avviata tra i club

Tra la Juventus e il Sassuolo ci sono da anni ottimi rapporti. In generale il club emiliano si è sempre posto nelle migliori condizioni con le grandi del campionato, intavolando spesso trattative che hanno portato a plusvalenze e alla valorizzazione di giovani talenti che sono così andati a giocare in Champions League e hanno avuto modo di fare un salto nella loro carriera da calciatori.

Negli anni diversi giocatori si sono trasferiti a Torino dopo essere cresciuti a Reggio Emilia, tra cui Manuel Locatelli, poi campione d’Europa nel 2021 con la Nazionale italiana, e tutt’ora perno del centrocampo bianconero.

In passato stesso destino per Simone Zaza che, dopo la prima stagione da protagonista all’Allianz Stadium, con tra le altre la rete decisiva per la vittoria dello Scudetto nello scontro diretto contro il Napoli di Maurizio Sarri, è stato poi ceduto all’altra squadra del capoluogo piemontese.

Da diverse sessioni di mercato si vocifera poi di un possibile trasferimento alla Juventus di Domenico Berardi che anche quest’estate ha deciso di non cambiare maglia e di restare la punta di diamante e la bandiera del Sassuolo.

Il Sassuolo ammazza grandi, le numerose vittorie contro Milan, Juve e Inter

Proprio l’esterno offensivo dei neroverdi è stato spesso decisivo negli scontri contro il Milan, la Juventus e l’Inter con prestazioni eccellenti e reti che hanno consentito di sbancare spesso San Siro e l’Allianz.

In un inizio di campionato tra alti e bassi il Sassuolo è riuscito a battere in casa la Juventus e nella gara successiva a infliggere la prima e al momento unica sconfitta stagionale ai nerazzurri di Simone Inzaghi.

Boloca possibile sostituto di Paul Pogba, trattativa avviata

Boloca ha impressionato nella vittoria per 4 a 2 del Sassuolo contro la Juventus. La prestazione ha colpito anche Cristiano Giuntoli che sta pensando al centrocampista romeno per sostituire Paul Pogba, fuori per la squalifica in seguito alla positività al test anti-doping. Dati gli ottimi rapporti tra i due club la trattativa potrebbe concludersi con la fumata bianca già per la finestra invernale di gennaio.

Il giovane centrocampista, classe ’98, è stato ingaggiato da Carnevali nella sessione estiva dopo che l’ala aveva conquistato la promozione in Serie A con il Frosinone, squadra in cui aveva militato dal 2020.