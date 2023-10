Lo stanno tradendo dall’interno | Maignan è incredulo: lo sgarbo proviene proprio dal mister

Il Milan e le mosse che non ti aspetti: che sgarbo a Maignan. Il portiere rossonero è una furia, non ha preso bene la notizia.

Il pareggio per 0-0, il secondo consecutivo in Champions League dopo quello dell’esordio contro il Newcastle, non è stato accolto particolarmente bene dalle parti di Milanello. Se da un lato gli zero gol subiti in due partite dicono che il Milan, insieme al Barcellona, ha fin qui la miglior difesa della manifestazione, dall’altro c’è un attacco che, nonostante le numerose occasioni create, non riesce a trovare la via della rete.

Partite a tratti dominate, quelle contro Magpies e Borussia Dortmund, che i rossoneri non sono riusciti a mettere in cassaforte, a causa della troppa imprecisione sotto porta davanti a Pope prima e Kobel poi. Un dato, quello delle zero marcature in Europa, sicuramente non allarmante, specie dopo appena due partite, ma che costringerà il Diavolo a fare ovviamente meglio nel doppio impegno consecutivo contro il Paris Saint Germain di Mbappé e Luis Enrique.

Ora c’è la sosta, dopo l’importante impegno contro il Genoa dell’ex, Alberto Gilardino, che i meneghini non hanno fallito, portando a casa un 1-0 preziosissimo grazie al gol sul finale di Pulisic.

Nella stessa partita, il portierone rossonero Maignan è stato espulso per un intervento incredibilmente pericoloso ai danni di Ekuban, attaccante genoano. Il francese salterà dunque la partita contro la Juve al ritorno dalla sosta.

Maignan e quell’interesse del Real Madrid: il Milan ora trema

All’avvio della sessione invernale di trattative manca ancora parecchio, ma molte società stanno già muovendosi in vista di gennaio per provare a regalare ai propri allenatori elementi di indubbia qualità che diano una mano nella seconda parte di stagione. Elementi come Malick Thiaw che, diventato ormai un intoccabile di Stefano Pioli al Milan, sarebbe finito, stando a quanto rivelato da El Debate, nel mirino del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

L’ex tecnico rossonero, infatti, avrebbe espressamente chiesto a Florentino Perez l’acquisto del giovane difensore tedesco già a gennaio. Un difensore che il Diavolo, dal canto suo, non ha ovviamente intenzione di vendere, almeno non a stagione in corso. Maignan, che sul suo compagno di reparto fa grande affidamento, può quindi continuare a dormire sonni tranquilli.

Milan, il Real Madrid non molla Thiaw: si può chiudere in estate

Come detto, il Real Madrid è fortemente interessato a Malick Thiaw. Sbocciato subito lo scorso anno, dopo l’arrivo dallo Schalke 04, il giovane tedesco non ha faticato più di tanto a trovare spazio nel Milan campione d’Italia in carica. Un inserimento rapido ma concreto, sostenuto a suon di ottime prestazioni, che ha fatto entrare il classe 2001 subito nelle grazie di Stefano Pioli.

Stefano Pioli che, ora come ora, non rinuncia per niente al mondo al suo gioiellino per il quale, la prossima estate, si aprirà quasi sicuramente un’asta interminabile alla quale ha già fatto sapere di voler partecipare, senza esclusione di colpi, il Real Madrid di Florentino Perez.