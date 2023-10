Contratto depositato dall’1 Gennaio | Ausilio ce l’ha fatta: lo voleva da 10 anni

L’Inter è ad un passo ad acquistare un giocatore che aveva già provato a ingaggiare dieci anni fa: a gennaio può arrivare da svincolato.

Momento molto positivo per l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi è in un ottimo stato di forma ed è reduce dalla prima, convincente, vittoria in Champions League nell’ultima partita giocata a San Siro dove ha avuto la meglio del Benfica, grazie alla rete di Marcus Thuram. Francese che è riuscito a segnare alla prima occasione creata e consentire ai nerazzurri di posizionarsi al primo posto di un girone che sarà fino in fondo molto combattuto.

Ora testa al campionato dove l’Inter è in cima alla classifica insieme al Milan. La vittoria di Salerno, con un Lautaro Martinez in stato di grazia e autore di ben quattro reti da subentrato e nell’ultima mezz’ora di gioco, ha fatto dimenticare il passo falso contro il Sassuolo.

Una rosa di assoluto livello con tanti ricambi e seconde linee all’altezza dei titolarissimi, che Inzaghi ha intenzione di far giocare più possibile per consentire anche ai nuovi arrivati di entrare a pieno negli schemi.

Resta il problema di avere pochi ricambi in attacco. L’infortunio di Marko Arnautovic potrebbe portare la dirigenza a intervenire sul mercato già a gennaio, per avere una punta valida che possa sbloccare partite complicate da subentrato e far rifiatare la coppia titolare.

L’Inter e il pupillo Lucas Moura, adesso acquistarlo è possibile

Piero Ausilio e Beppe Marotta cercheranno le occasioni migliori che il mercato possa offrire. Una si sta delineando e si tratta di un vecchio pallino dei nerazzurri. Già nel 2012 era stato trattato ma poi era stato prelevato dal Paris Saint Germain di Leonardo.

Si tratta di Lucas Moura, che adesso milita nel campionato brasiliano con la maglia del San Paolo, ma che ha il contratto che scade il 31 dicembre. A gennaio quindi potrebbe arrivare a parametro zero.

L’alternativa a Lucas Moura arriva dal Portogallo

Un altro nome su cui la società sta ragionando è quello di Mehdi Taremi, attaccante del Porto e di nazionalità iraniana. Un giocatore con molta esperienza e con alle spalle diverse presenze in Champions League.

Il contratto della punta scade a giugno 2024 e, nel caso in cui non ci siano le condizioni di un rinnovo, potrebbe essere ceduto nella finestra invernale del mercato per una cifra ben inferiore al valore del suo cartellino.